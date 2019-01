Ja, Jackie hat reichlich psychopathisches Potenzial, und in der Vergangenheit hat es einen Todesfall gegeben, den sie Jules vorenthalten hat, wie diese von Sarah erfährt. Aus Jules' anfänglicher Verwunderung wird helles Entsetzen, wenn sich Jackies Wahnsinn nach und nach entpuppt und sie ihr anderes, wahres Gesicht zeigt.

Spannendes Duell der beiden Frauen

Auch wenn die Plausibilität der Story stellenweise schwächelt, ist das alles ziemlich spannend, vor allem, wenn sich die Kamera traumschöne Bilder sucht, um dann wieder wenig subtil, aber effektiv ins Duell der beiden Frauen einzusteigen.

Manche Twists sind genial, andere, vor allem zum Ende hin, eine Umdrehung zu viel. Die Darstellerinnen als Täterin-und-Opfer-Gespann sind gut in diesem Low-Budget-Film. Allen hat auch den Soundtrack beigesteuert und war als Produzentin beteiligt. Mit dem Regisseur Colin Minihan hat sie unter anderem in der kruden Genre-Perle It Stains the Sands Red zusammengearbeitet. Im Februar ist sie in The Prodigy in einer Nebenrolle zu sehen, an der Seite von Taylor Schilling (Orange Is The New Black). Auch Hannah Emily Anderson ist durch The Purge in bester Erinnerung.

Das Skript für What Keeps You Alive sah ursprünglich ein Mann-Frau-Paar vor, wurde aber durch den Ausfall des Darstellers kurzerhand umbesetzt. Das hat dem Plot nicht geschadet. Merke: Vor unangenehmen Überraschungen ist Frau in keiner Paarkonstellation sicher.

What Keeps You Alive, Kanada 2018, Regie/ Buch: Colin Minihan, mit Brittany Allen, Hannah Emily Anderson u.a., 94 min., auf DVD (Tiberius Film)