15.8.2026, red. - ;Da bleiben wenige Wünsche offen: Ein Wochenende voller „dyke* centered things“, voller Dinge rund um die Dyke*, verspricht das dritte Dyke* Festival Berlin. Am 22. und 23. August findet es im Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) in Berlin-Moabit statt.

Auf dem Programm stehen Talks, Musik, Filmvorführungen, Comedy, Aktivitäten für Kinder und mehr. Organisiert wird das Ganze ehrenamtlich vom Berliner Kollektiv allesbien.

Ihr Ziel: „Pure Dyke* Joy!“ Dykeness*, schreiben die Organisator:innen Allesbien, sei eine Identität und eine „gelebte Erfahrung“, die für jede:n von uns anders sein könne. Jede dieser Nuancen habe es verdient, Raum zu bekommen und gefeiert zu werden.

Da die Organisator:innen selbst verschiedene Sprachen sprechen, wird die Sprache des Festivals Englisch sein. Der Austragungsort ist zugänglich für Rollstuhlfahrer:innen.

Das Programm und weitere Infos gibt es hier.