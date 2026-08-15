Dyke* Festival Berlin: „Pure Dyke* Joy“
Am 22./23. August findet die dritte Ausgabe des Dyke* Festival Berlin statt. Das Kollektiv Allesbien stellt wieder ein vielfältiges Programm für Dykes* und ihre Freund:innen auf die Beine.
15.8.2026, red. - ;Da bleiben wenige Wünsche offen: Ein Wochenende voller „dyke* centered things“, voller Dinge rund um die Dyke*, verspricht das dritte Dyke* Festival Berlin. Am 22. und 23. August findet es im Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) in Berlin-Moabit statt.
Auf dem Programm stehen Talks, Musik, Filmvorführungen, Comedy, Aktivitäten für Kinder und mehr. Organisiert wird das Ganze ehrenamtlich vom Berliner Kollektiv allesbien.
Ihr Ziel: „Pure Dyke* Joy!“ Dykeness*, schreiben die Organisator:innen Allesbien, sei eine Identität und eine „gelebte Erfahrung“, die für jede:n von uns anders sein könne. Jede dieser Nuancen habe es verdient, Raum zu bekommen und gefeiert zu werden.
Da die Organisator:innen selbst verschiedene Sprachen sprechen, wird die Sprache des Festivals Englisch sein. Der Austragungsort ist zugänglich für Rollstuhlfahrer:innen.
Das Programm und weitere Infos gibt es hier.
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