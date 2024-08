10.2.2024, red. - Der Dyke* March Cologne erhält den CouLe – Preis für couragierte Lesben 2024, den das Queere Netzwerk NRW jährlich vergibt.

Die Lesbendemo, die seit 2014 am Vorabend des Cologne Pride stattfindet, sei „eine Plattform für ganz unterschiedliche Interessen und politische Forderungen – und eine Bewegung im besten Sinne des Wortes“, heißt es in der Begründung der fünfköpfigen Jury. „In jedem Jahr bewegen die Engagierten* Tausende dazu, beim friedlichen und empowernden Dyke* March Cologne auf die Straße zu gehen. Das ganze Jahr setzen sie sich dafür ein, mehr zu bewegen: in der Stadtgesellschaft ebenso wie in den Communities weit über die Grenzen der Domstadt hinaus. Der Dyke* March Cologne schafft damit mehr Raum und Sichtbarkeit für eine lebendige und kämpferische Vielfalt – und ist explizit eine trans* inkludierende Bewegung. Kein Wunder: Schließlich versteht sich der Dyke* March Cologne als Teil einer emanzipatorischen, feministischen, anti-rassistischen Gesellschaft, die solidarisch mit anderen Menschen und nicht ausschließend agiert.“

Die Preisverleihung findet am 21. September in Düsseldorf statt. Wer teilnehmen will, kann sich hier anmelden.

Die Auszeichnung, die anfangs Augspurg-Heymann-Preis hieß, wird seit 2009 vergeben und würdigt „Frauen* und Lesben*, die sich für die Sichtbarkeit und Interessen von lesbischen Frauen engagieren und gegen Diskriminierung eintreten.“ Frühere Preisträgerinnen sind unter anderem die L-MAG-Verlegerinnen Gudrun Fertig und Manuela Kay (2015), die Verfassungsrichterin Dr. Susanne Baer (2013) und im letzten Jahr Saideh Saadat-Lendle, Gründerin des Berliner Beratungsprojekts LesMigras.