Von Lawrence Ferber

28.2.2021 - Lesbische Fans, die auf das lesbische Coming Out der Schauspielerin Edie Falco gehofft habe, sehen ihre Fantasien zumindest in der Serie Tommy Wirklichkeit werden. Die mehrfache Golden Globe- und Emmy-Gewinnerin, bekannt aus den Serien The Sopranos und Nurse Jackie, spielt hier Abigail „Tommy“ Thomas, die als erste Frau und erste Lesbe Polizeipräsidentin von Los Angeles wird.

Neben einem „Fall der Woche“ begleitet die Serie auch Tommys Reibungen mit einem nicht gerade frauenfreundlichen Polizeiapparat, ihre Beziehungen zum Bürgermeister (Thomas Sadosky), ihrer Tochter (Olivia Luy Phillip), die ihrer Mutter nachträgt, dass sie ihre Karriere immer wichtiger als ihre Familie nahm, und ihrem Love Interest, der Sportagentin Kiley Mills (Katrina Lenk), die sie in Folge 4 durch ihren Ex-Mann kennen lernt.

Wir sprachen mit Falco, einer langjährigen Unterstützerin der LGBTQ-Community, über ihre neue Rolle, queeren Slang und was sie von Fanfiction hält.

Wie schnell haben Sie zugesagt, als Sie das Angebot für Tommy bekamen?

Edie Falco: Ich habe das Drehbuch gelesen und es geliebt. Ich fand es klug und die Charaktere witzig und geistreich. Allerdings hat man mir gesagt, dass es in L.A. spielt, und deshalb habe ich zuerst mit Bedauern abgelehnt. Später hat mich mein Manager angerufen und gefragt: ‘Und wenn sie es in New York drehen?’ Ich hielt das für einen Witz, aber tatsächlich drehten wir dann in New York!

Wo ähnelt Ihnen Tommy Ihnen am meisten und am wenigsten?

Sie ist souverän, sie ist gut in ihrem Job, sie ist zuverlässig. Aber anders als ich ist sie echt tough und hat ein enormes Selbstvertrauen in ihr Standing innerhalb der Polizei - das hat mich mit am meisten beeindruckt.

Haben Sie sich bei ihrer Darstellung von Tommy an anderen Menschen, vor allem Lesben, orientiert?

Unbewusst bestimmt. Man bedient sich ja immer einer Reihe von kleinen Stückchen von dieser oder jener Person. Aber das passiert wahrscheinlich nicht bewusst.

Tommy behandelt aktuelle Themen wie die Trennung illegaler Einwanderungsfamilien, Rassismus und #Me Too. Gab es ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Es geht mal um internationale Adoptionen, und da meine eigenen Kinder adoptiert sind, hat mich das auf einer tieferen Ebene berührt, mehr als andere Dinge, die mir nicht so vertraut waren.

Der Gouverneur von Tennessee hat 2020 ein Gesetz durchgebracht, das es den Adoptions- und Pflegekinder-Agenturen erlaubt, LGBTQ-Paare aus religiösen Gründen abzuweisen. Haben Sie davon gehört?

Nein. Und ich muss sagen: In Tommy geht es um schwule Adoptiveltern, und bisher habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ihre Sexualität ein Problem für sie werden könnte. Diese Vorstellung schockiert mich. Manche Informationen blende ich einfach aus, wenn sie nicht zu meinen Vorstellungen passen, wie es laufen sollte.

Wird Tommys Sexualität in der Serie zu einem Problem für sie?

Man merkt, dass es für einige der älteren, weißen Oldschool-Polizisten keine ideale Situation ist, aber sie haben keine Wahl. Also: nein, eigentlich nicht. Es spielt vielleicht im Hintergrund mit, aber sie will davon nichts hören, lässt das gar nicht zum Thema werden. Sie geht so beiläufig damit um, es ist einfach ein Teil von ihr und steht gar nicht erst zur Debatte.

Den Trailer gibt's leider nur im englischen Original: