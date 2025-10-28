Von Annabelle Georgen

28.10.2025 - Seit letztem Wochenende hat Wien eine Lesbenbar. Oder besser gesagt: eine Rauminstallation, die die lange lesbische Bartradition würdigt und wiederbelebt. Wir trafen die Sammlerin Teresa Fischer und die Raumgestalterin Anna Heinemann vom Projekt Last Little Haven zum Gespräch.

Teresa und Anna, wie ist diese sozusagen fiktive Lesbenbar mitten im Wien entstanden?

Teresa: Ich promoviere gerade an der Bauhaus-Uni zum Thema „Femme Erasure“ von den 1920er- bis 1950er-Jahren und habe dadurch ein Archiv mit Amateurfotografien aufgebaut, weil die Lesben- und Frauenarchive dazu nichts hatten. Irgendwann bin ich auf die historischen Bars gekommen und habe angefangen, Sachen anzukaufen. So ist die Idee einer historischen Rekonstruktion entstanden.