Von Anette Stührmann, 25.11.2026

L-MAG: Ina, wer seid Ihr bei „Proud Moms & Dads“?

Ina Baum: Wir sind derzeit etwa sechzig Eltern und andere Angehörige queerer Kinder. 2024 hat sich unsere Gruppe auf Initiative von Corinna Potthoff, Jürgen Potthoff und mir gegründet, weil wir unsere Kinder in ihrem Selbstverständnis und ihrer Sichtbarkeit unterstützen wollen. Gemeinsam nehmen wir an CSDs teil und demonstrieren unsere Wertschätzung und Unterstützung. Wir sind stolz auf unsere Kinder – und dass sie zeigen, wie sie leben und lieben. Wir vermitteln auch anderen Eltern, dass es richtig und wichtig ist, sich für ihre Kinder, deren Entscheidungen und Bindungen einzusetzen. Beim CSD in Köln im vergangenen Jahr sind 25 Menschen in unserer Gruppe mitgelaufen. In diesem Jahr waren wir schon mehr als fünfzig Teilnehmende – mitreißend begleitet durch unsere Sambaband. Mit bunten Bannern und selbstgestalteten Postkarten, die wir verteilen, feiern wir unsere vielfältige Gesellschaft.

Wie vernetzt ihr euch?

Über Soziale Medien machen wir auf uns aufmerksam und laden zum Stammtisch ein, der alle zwei Monate in einer Kölner Kneipe stattfindet. Dort kommen wir als gemischte Gruppe von Müttern, Vätern und anderen Angehörigen von trans, lesbischen, schwulen und anderen queeren Menschen zusammen. Neue Mitglieder suchen zum Beispiel unsere Hilfe, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Coming-out ihres Kindes umgehen können, wie sie sich „richtig“ verhalten oder was von ihnen erwartet wird. Auch auf dem letzten CSD haben wir wieder neue Mitglieder gewonnen, weil die Demonstration von Solidarität und Unterstützung Eindruck macht, sowohl bei den Kindern, die sich den Zuspruch ihrer Eltern wünschen, als auch bei Eltern, denen wir mit unserem Engagement Mut machen, sich zu ihren queeren Kindern zu bekennen.

Welche Erfahrung hast du selbst als „Proud Mom“ gemacht?

Ich beschäftige mich verstärkt mit LGBTIQ*-Anliegen, seit meine Tochter mir mit zwölf eröffnete, dass sie bi sei. Ich war damals ein bisschen naiv und dachte, dass das ja keine große Sache sei. Aber ich habe dann gemeinsam mit meiner Tochter gelernt und mich mit den Belangen der queeren Community vertraut gemacht, zum Beispiel, was trans Jugendliche angeht. Dies ist bei uns am Stammtisch häufig Thema, da über die Hälfte der Teilnehmenden Eltern von trans Kindern sind. Ich habe gemerkt: Umso besser die Eltern aufgestellt sind, sich informieren und offen für die Belange ihrer Kinder sind, desto besser fühlt sich deren Kindheit an.

Was steht für eure Initiative als Nächstes an?

Wir bekommen zunehmend Anfragen aus anderen Städten. Dort gründen sich ähnliche Gruppen nach unserem Vorbild. Durch eine Zusammenarbeit mit der Stadt-AG Queerpolitik in Köln und der Teilnahme an der „Lesbian Visibility Week“ wollen wir mehr Aufmerksamkeit und Zulauf erreichen und uns besser verankern. Wir wollen der gesellschaftlichen Rückentwicklung entgegenwirken und für mehr Offenheit, Sichtbarkeit und queere Teilhabe einstehen. Zudem denken wir bei „Proud Moms & Dads“ über die Gründung eines Vereins oder einer gGmbH nach, um uns noch besser zu organisieren.

proud-moms-and-dads.de

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