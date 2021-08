Von Sabine Mahler

11.1.2021 - Bereits zum dritten Mal werden neue queere Filme - teilweise sogar als deutsche Erstaufführungen - beim Queerfilmfestival des Salzgeber Verleihs gezeigt. Das Festival mit insgesamt 15 Filmen findet vom 1. bis 5. September bundesweit in Kinos statt, mit dabei sind elf Städte: Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart, und auch ein Kino der österreichische Hauptstadt Wien nimmt teil.

Wir haben euch hier die wichtigsten Infos zu den vier Filmen von lesbischem Interesse zusammengestellt:

Ellie & Abbie (Australien 2020, 82 min., OmU, Termine)

Der Film von Monica Zanetti ist nicht einfach nur eine hoffnungslose Romanze, sondern auch ziemlich abgefahren: Ellie (Sophie Hawkshaw) ist Schülerin auf einer Highschool in Australien, der Abschlussball steht kurz bevor. Soll sie es wagen, ihren Schwarm Abbie (Zoe Terakes) nach einem Date für den Ball zu fragen? Damit Ellie nicht mit all diesen Fragen rund um das bevorstehende Comming Out allein sein muss, taucht plötzlich der Geist ihrer längst verstorbenen Tante (Julia Billington) auf. Die lesbische Aktivistin der 80er Jahre unterstützt Ellie als geisterhafte Liebespatin, wo sie nur kann.