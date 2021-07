Von Franziska Schulteß

10.7.2021 - Es ist ein kleiner Erfolg im langen Kampf um die Gleichstellung von Regenbogenfamilien: ein lesbisches Paar aus München hat erreicht, dass sie beide als Eltern in die Geburtsurkunde ihres gemeinsamen Kindes eingetragen werden – und zwar ohne dass sie dafür erst eine „Stiefkindadoption“ durchlaufen müssen! Die beiden Mütter hatten einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht München (Abteilung für Familiensachen) eingereicht, das dem Anliegen Anfang Juli stattgab.

Ein großer Wermutstropfen allerdings: der Familie halfen dabei nicht die deutschen Gesetze, sondern die britischen. Denn eine der Antragstellerinnen besitzt eine doppelte Staatsbürgerschaft, sodass das Gericht das britische Recht mit einbeziehen musste.

Großbritannien behandelt beide Mütter als Elternteile

In Großbritannien wird nach der dem Human Fertilsation and Embryology Act von 2008 (Section 42) die Ehepartnerin der gebärenden Mutter als Elternteil behandelt und somit in die Geburtsurkunde eines Kindes eingetragen. Wichtig ist dabei, dass das Paar zum Zeitpunkt der Kinderwunschbehandlung miteinander verheiratet war.

Auch andere Ländern wie Österreich, Australien, Belgien, Dänemark, Island, Niederlande und anderen handhaben das bereits so. Das deutsche Abstammungsrecht hingegen erlaubt dies bislang nicht. Selbst bei verheirateten lesbischen Paaren muss das Elternteil, welches das Kind nicht geboren hat, dieses erst in einem langwierigen und demütigenden Prozess als „Stiefkind“ adoptieren. Bei einem Kind, das in einer heterosexuellen Ehen geboren wird, gilt hingegen der Ehepartner automatisch als Vater.

Gegen diese rechtliche Ungleichbehandlung in Deutschland klagen derzeit mehrere lesbische und queere Paare im Rahmen der Initiative #Nodoption. Erst im März landeten zwei Fälle von lesbischen Elternpaaren am Bundesverfassungsgericht (wir berichteten von einem Fall).