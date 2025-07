Von Uta Zorn, 26.7.2025

Das Halbfinale: Bonmati lässt den DFB-Traum platzen

Deutschland hat den Einzug in das Finale der Europameisterschaft knapp verpasst. In der 113. Minute traf Weltfußballerin Aitana Bonmati aus spitzem Winkel ins Torfraueneck zum 1:0 für Spanien und beendete damit das Turnier für die DFB-Frauen.

Nach dem begeisternden Auftritt der deutschen Fußballerinnen im Viertelfinale gegen Frankreich musste das Trainer:innenteam um Christian Wück wieder eine neue Aufstellung finden. Sarai Linder hatte sich am Sprunggelenk verletzt, Kathy Hendrich fehlte wegen der roten Karte nach beherztem Griff in den Haarzopf von Griedge Mbock, und Sjoeke Nüsken war wegen einer zweiten gelben Karte gesperrt.

Die Spielerinnen mit den wenigsten Einsätzen im Nationalteam bildeten zusammen mit Sophia Kleinherne und Kapitänin Janina Minge die Abwehrreihe: Franzi Kett, Carlotta Wamser und Rebecca Knaak. Die Defensive und die wieder glänzend parierende Ann-Katrin Berger entnervten die Spanierinnen lange und hielten die „Null“ bis in die zweite Hälfte der Verlängerung. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Sydney Lohmann konnte Berger den präzisen Schuss von Aitana Bonmati nicht mehr abwehren.

Selbstkritisch nahm Berger die Schuld im Anschluss auf sich. Doch Rebecca Knaak widersprach im ARD-Interview: „Anne ist der Wahnsinn, sie hat uns durch das Turnier getragen.“ In der Tat, denn ohne Bergers Paraden gegen Frankreich wäre schon im Viertelfinale Schluss gewesen.

Turnierbilanz für Deutschland

Das DFB-Team ohne große Namen hat sich viele Sympathien erspielt, doch mit dem Wückschen Offensivfußball oder gutem Kombinationsfußball taten sich die Spielerinnen schwer. Wück analysierte nach dem verlorenen Halbfinale im TV-Interview, dass die Talente in Deutschland besser gefördert werden müssten und er „viel mehr Spielerinnen wie Wamser und Kett“ benötige, um international konkurrenzfähig zu sein. Da seien alle gefordert, „der Verband plus die Vereine“, sagte Wück.

Damit hat er recht: Nachwuchs- oder Leistungszentren für Frauen hat der DFB nämlich erstmals in diesem Jahr zertifiziert. Warum die Spanierinnen so erfolgreich sind, lässt sich auch an deren Nachwuchsarbeit ablesen: Die U19 gewann die letzten vier Male die Europameisterschaft. Deutschland gewann den Titel zuletzt 2011.

Das deutsche Team hat auf jeden Fall gezeigt, was mit der richtigen Einstellung, unermüdlichem Laufwillen und Durchhaltevermögen trotz Rückschlägen zu erreichen ist. Jetzt gilt es daran zu arbeiten den Ballbesitz besser auszuspielen, dann könnte der Fußball der Frauen in Deutschland den nächsten Schritt zurück an die Weltspitze machen.

Dankeschön-Video des DFB-Frauenteams an die Fans: