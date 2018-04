Die ganze Vielfalt queerer Geschichten und Identitäten findet sich auch bei den „Queer Feminist Shorts“ mit Kurzspielfilmen, Experimentellem wie OfOrigins Part 1: Hannah, dem ersten Teil einer Reihe über feministisch-jüdische Frauen von Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts, oder Dokus wie Sookee – von Seepferdchen und Schränken über die queer-feministische Musik und politische Arbeit der bekannten Hip-Hopperin.

Vlogs, Blogs und The L-Word-Kult



Neben dem Kino ist das Netz längst eine zentrales Medium für queere audiovisuelle Beiträge geworden. In der Podiumsdiskussion „Queer vernetzt in Bild und Ton“ präsentieren sich Projekte wie die You Tube-Kanäle „The Queer L-Vlog“ aus Köln oder „Berliner Farben“, die LGBTQ oder People of Color und ihre Themen sichtbar machen wollen. Auf dem Podium sitzen auch Kanchi Wichmann und Laura Chlebos, die ihren Blog „Feminismus im Pott“ vorstellt.

Wie auch in den letzten Jahren ist L-MAG wieder Medienpartnerin des IFFF und präsentiert diesmal die Veranstaltung „Was war The L-Word?“ Am 28. April gibt es den ganzen Tag und in der Nacht die Möglichkeit zum gemeinsamen Binge-Watching der ersten Staffel der lesbischen Kultserie. L-MAG-Chefredakteurin Manuela Kay wird anwesend sein und mit den Fans über Erinnerungen an Set-Besuche, die Bedeutung der Serie für die lesbisch-queere Community und die angekündigte Neuauflage von The L-Word (wir berichteten) reden. Ein guter Grund, sich bei Internationalen Frauenfilmfestival mal so richtig die Nacht um die Ohren zu schlagen!

Das Internationale Frauenfilmfestival IFFF (24.-29. April 2018) findet an sechs Orten in Köln statt, Tickets zum vergünstigsten Vorverkaufspreis gibt es bei Kölnticket

Das komplette IFFF-Programm und alle weiteren Informationen stehen hier.