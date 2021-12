Body-Change-Horror, psychische Gesundheit und tolle Filmmusik

Unter der Oberfläche des Body-Change-Horrors geht es in Bloodthirsty nämlich um psychische Gesundheit unter dem Leistungsdruck des Musikbusiness, transgenerational weitergegebenes Trauma, emotionale Manipulation, Perfektionismus, Impulskontrollstörungen und Gewalt in Beziehungen als Folge unverarbeiteter Traumata.

Und das Zweite, was auf ganzer Linie begeistert, ist die Art, wie Greys Musik in den Film eingebunden wird. Indie-Produktionen haben oft einen gewissen Cringe-Faktor, wenn es um den Soundtrack geht, weil Musiklizenzen sehr teuer sind. Aber der Soundtrack ist bei Bloodthirsty eine der größten Stärken. Das liegt daran, dass die queere Singer-/Songwriterin Lowell, die auch eine der zwei Drehbuchautorinnen ist, die Lieder für den Film selbst geschrieben hat. Leider umfasst der Soundtrack nur vier originale Songs, die aber so gut sind, dass man sie in Dauerschleife hören möchte.

Am Ende ist es ein bisschen schade, dass der Film nur Horror und Trauma zeigt, ohne Lösungsansätze zu bieten - doch dafür war das Horrorgenre ja noch nie wirklich bekannt. Und wenigstens zeigt Bloodthirsty schonungslos das Spannungsfeld zwischen dem, was wir auf der Bühne sehen und dem, was hinter dem Glamour oft wirklich steckt.

Bloodthirsty, Kanada 2021, Regie: Amelia Moses, Buch: Wendy Hill-Tout, Lowell, mit Lauren Beatty, Katharine King So, Greg Bryk u.a., 85 min., auf DVD/ Bluray und bei Streamingdiensten