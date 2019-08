Völlig unabhängig vom Ende des Films (das hier natürlich noch nicht verraten werden soll!) ist Regisseur Thomas Moritz Helm mit Heute oder morgen gelungen, was er wollte, nämlich mehr Offenheit voranzutreiben: „Gemeinsam mit Paula Knüpling habe ich mit Maria eine radikale weibliche Hauptfigur geschaffen, die sich nimmt, was sie will“, wird er in den Produktionsnotizen zitiert. „Doch Frauen, die sich für ihre Lust und Sexualität nicht schämen, werden immer noch ganz anders als Männer beurteilt, und alternative Partnerschaftsmodelle treffen unsere Gesellschaft nach wie vor unvorbereit. In Heute oder morgen habe ich umgesetzt, was ich selbst gern in Filmen sehen möchte. Selbstbewusste Frauen und schamlose Männer in einer Welt, in der Geschlechter keine grundlegende Rolle mehr spielen, eine Welt, in der Lust und Liebe frei dort aufblühen, wo sie gerade hinfallen.“

Wobei Helm leider ein wenig übers Ziel hinausschießt, denn Niels verhält sich in der Sauna oder beim Thema Abtreibung tatsächlich so schamlos und stereotyp, dass sich die lesbische Augenbraue ganz von selbst kritisch nach oben zieht. Dennoch ein sehr sehenswerter Film im You Me Her–Feeling.

Heute oder morgen (D 2019), Regie/ Buch: Thomas Moritz Helm, mit Paula Knüpling, Maximilian Hildebrandt, Tala Gouveia, 94 min. – aktuell in der Queerfilmnacht August (Städte/ Termine), Kinostart: 19.9.2019