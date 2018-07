Keine schmalzige Lovestory, aber auch wenig emotionale Tiefe

Regisseur David Manns, der auch das Drehbuch schrieb, erzählt keine schmalzige Lovestory, auch wenn er nicht ohne einige gut abgehangene Klischees wie die weggepustete Wimper („Du hast da was…“) auskommt - aber auch in realen Liebesgeschichten gibt’s ja nun mal solche Kitsch-Momente. Leider fehlt es stattdessen an emotionaler Tiefe, weil es schwer fällt, an den beiden Hauptfiguren wirklich anzudocken.

Dass Eva mit ihrem irritierendem Verhalten nicht nur Lena, sondern auch das Publikum auf Distanz hält, wurde ihr ja so ins Drehbuch geschrieben. Aber was in ihr vorgeht, lässt sich zumindest erahnen, während einem die eigentliche Hauptfigur Lena merkwürdig fremd bleibt. Zu still und introvertiert ist sie, man erfährt nur wenig über sie - dass sie ein Sprachgenie ist und offenbar noch nie eine Beziehung hatte - und ihre Gefühle für Eva bleiben bis zu einem Gespräch mit dem allzu verständnisvollen Vater (Thomas Wolff) im zweiten Drittel des Films völlig unklar.

Während die Story also ein wenig blutleer daherkommt, sieht man dem Low Budget-Film, der zum Teil per Crowdfunding finanziert wurde (damals – 2013 - sollten noch Liv Lisa Fries und Jördis Richter, die inzwischen als Schauspielerinnen durchstarteten, die Hauptrollen spielen), sein schmales Budget nicht an.

Zwischen Sommer und Herbst könnte durchaus montags im ZDF oder mittwochs im Ersten laufen, aber das tut er nun mal nicht, weil die TV-Sender sich nach wie vor nicht an homosexuelle Stoffe trauen. Einen Ersatz – zumal in kleineren Städten – bietet zumindest einmal im Monat die Queerfilmnacht. Hier läuft Zwischen Sommer und Herbst im Juli noch in knapp 30 Städten.

Zwischen Sommer und Herbst (D, 2017), Buch/ Regie: Daniel Manns, mit Linn Reusse, Isabel Thierauch u.a., 96 min., alle Orte/ Termine im Juli