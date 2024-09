Jede:r trägt Ängste oder gar ein Trauma mit sich rum

Da ist der Ehemann (Bernhard Schütz) mit seiner Krebs-Diagnose, die er seiner Frau (Claudia Michelsen) verschweigt, und der seine schwule, künstlerische Seite entdeckt. Es gibt den vermutlich schwulen ehemaligen Varieté-Künstler, der mit dem „Sich verstecken-Müssen“ ebenso Erfahrungen hat wie der geflüchtete junge Mann aus Afghanistan, und die demente Seniorin, die beide echte Bomben kennen.

So trägt jede:r Ängste oder gar ein Trauma mit sich rum. „Wir sind näher dran am Tod als am Leben“, sagt gleich zu Beginn einer der Protagonisten. „Es geht darum, die eigenen Bomben nicht mehr unter Kontrolle halten zu können“, erklärt Polte ihren Film. „Der Ausnahmezustand Explosionsgefahr war da eine gute Erzählfläche“.

„Durch Komik komme ich einer Sache näher“

Menschen in Extremsituationen neigen dazu, etwas zu wagen, zu klären, neu zu beginnen, etwas abzuschließen. Neue Ehrlichkeiten zu entwickeln. Und so ist Blindgänger bei all der Dunkelheit auch ein lustiger Film, der seinen Zuschauer:innen oft einen „Comic Relief“ gönnt. „Denn“, sagt Polte, „durch Komik komme ich einer Sache näher.“

Die „Sache“: Immer noch schlummern viele Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde. Expert:innen gehen von 100.000 bis 300.000 Tonnen Kampfmittel aus. Je länger die Blindgänger im Boden liegen, so Polte, umso unberechenbarer würden sie und umso diffuser unsere Angst. Gleichzeitig läge auf den Menschen beim Kampfmittelräumdienst ein wahnsin-niger Druck. Dieses „völlig unterbelichtete Thema“ habe sie gereizt. Wie gut, dass sie so hart-näckig Licht hereingebracht hat.

Blindgänger, D/ CH 2024, Regie/ Buch: Kerstin Polte, 95 min., kommende Screenings: 3. Okt. (Filmfest Hamburg), 4. Nov. (Queer Film Fest Weiterstadt), 7. Nov. (Festival des deutschen Kinos, Mainz), Kinostart: vorauss. März/ April 2025