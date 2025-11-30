Von Sarah Stutte

30.11.2025 - Mit ihrem neuen Film 15 Liebesbeweise erzählt die französische Regisseurin Alice Douard eine zutiefst persönliche Geschichte über lesbische Elternschaft, das Recht auf Anerkennung und die kleinen wie großen Hindernisse auf dem Weg zum eigenen Kind. Im Zentrum steht Céline, gespielt von der Schweizerin Ella Rumpf, die sich mit viel Mut, Sehnsucht und Unsicherheit ihren Platz als Mutter neben ihrer schwangeren Frau (Monia Chokri) erkämpft.

Wir sprachen mit Douard, die mit ihrer Frau selbst eine Tochter hat, und Rumpf anlässlich des Zurich Film Festivals im September über Authentizität, persönliche Erfahrungen und die feinen Zwischentöne des Films.

L-MAG: Alice, du spielst im Film selbst eine kleine Rolle als Journalistin – auch deine Tochter ist kurz zu sehen. Warum war es dir wichtig, auf diese Weise präsent zu sein?

Alice Douard: Eigentlich war das gar nicht geplant. Ich habe während des Drehs nur die Stimme der Journalistin eingesprochen, damit Ella einen Gegenpart für ihre Szenen hatte. Ursprünglich sollte meine Stimme später ersetzt werden. Aber im Schnitt fanden wir, dass es genau so funktionierte – fast wie ein kleiner Augenzwinkern. Meine Tochter ist dabei, weil meine Frau und ich während des Drehs monatelang gearbeitet haben und sie uns kaum gesehen hat. Es war also eher eine praktische Entscheidung – eine Art, sie einzubeziehen und ihr zu zeigen, was wir tun.

Ella, was war dir wichtig, mit deiner Rolle zu vermitteln?

Ella Rumpf: Für mich war entscheidend, dass diese Geschichte aus einer authentischen Erfahrung heraus erzählt wird – aus Alices Perspektive, die das selbst erlebt hat. Ich wollte die Figur nahbar machen, damit man sich mit ihr identifizieren kann, selbst wenn man ihre Situation nicht teilt. Es ging mir darum, die tiefe, fast unsichtbare Sehnsucht dieser Frau zu zeigen – ihren Wunsch, einfach Mutter zu sein. Ich wollte, dass die Zuschauer:innen diesen inneren Weg mit ihr gehen können, ihr Bedürfnis nach Anerkennung spüren, ohne dass es melodramatisch wird.