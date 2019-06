Bei uns läuft der Film mit deutschen Untertiteln!

So dramatisch wie möglich und so witzig wie nötig

Die Situation eskaliert schließlich zum ersten Mal, als Roger beschließt, wieder zurück nach Barcelona zu gehen. Er will Evas Wunsch nach Abstand folgen, aber Kat fühlt sich von ihm im Stich gelassen. Gleich darauf eskaliert es zum zweiten Mal, als die inzwischen schwangere Eva ins Krankenhaus muss…

Regisseur Carlos Marques-Marcet gelingt es, den Film so dramatisch wie möglich und so witzig wie nötig zu gestalten. So kippt die Story nie in eine der beiden Richtungen und wird anstrengend oder oberflächlich, sondern ist, was sie sein soll: spannend und unterhaltsam.

Geraldine Chaplin als Evas herrlich durchgeknallte Mutter

Das i-Tüpfelchen dazu ist die Nebenrolle von Geraldine Chaplin als Evas herrlich durchgeknallte Mutter. Das wird von der Tatsache unterstrichen, dass sie tatsächlich die Mutter von Oona Chaplin (und die Tochter von Charlie Chaplin) ist. Wer also in großen dunklen Augen versinken möchte, hat in diesem Film mehrfach Gelegenheit dazu.

Und zum Schluss noch ein weiterer Fun-Fakt: Beide Hauptdarstellerinnen spielten vor Anker der Liebe ungefähr zur gleichen Zeit (aber nicht zusammen!) in Game Of Thrones mit: Oona Chaplin als Robb Starks Ehefrau Talisa und Natalia Tena ist Wildling Osha. Der Film ist also sogar etwas für GoT-Fans, was in doppelter Hinsicht passend ist, schließlich spielen auch in GoT die Fragen „Was bedeutet Familie?“ und „Wer sollte mit wem in welcher Konstellation Kinder haben?“ eine zentrale Rolle.

Anker der Liebe (OT: Anchor & Hope, GB/ Spanien 2017, Regie: Carlos Marques-Marcet, Buch: Jules Nurrish/ Carlos Marquet-Marcet, mit Oona Chaplin, Natalie Tena, Geraldine Chaplin, David Verdaguer u.a.), 113 min., Spanisch/ Englisch mit dt. Untertiteln

Ab 6. Juni im Kino und auf den Freiburger Lesbenfilmtagen (19-23.6.)

