Auf Netflix gibt's den Film auch in deutscher Synchronfassung

Nicht glatt und clean, sondern nah am eigenen Leben

Anne+ ist nicht der ganz große Wurf im Lesbenfilm-Genre – dafür ist das Drehbuch ein bisschen zu dünn und der Spannungsbogen ein wenig zu lasch -, aber er ist sympathisch und hat eine große Stärke: Authentizität. Die Filmwelt ist nicht so glatt und clean, wie sie es in US-Produktionen oft ist, Anne und ihr queerer Freundeskreis wirken natürlich, die Schauplätze nah an unserem eigenen Leben, und ein Streit zwischen Anne und Sara fühlt sich echt an und nicht stilisiert.

„Es ist einfach sehr wichtig, echte Menschen zu erzählen, mit denen man sich identifizieren kann, vor allem, wenn sie queer sind. Auch für ein heterosexuelles Publikum ist es wichtig, echte queere Menschen zu sehen“, sagte Hanna van Vliet im L-MAG-Interview und erklärte, dass sie mit ihrem Film „die Schönheit des Queerseins und was es einem gibt, queer zu sein“, betonen will. „Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, die Schönheit und Vielfalt der queeren Community zu feiern.“ Freuen wir uns, dass per Netflix nun tatsächlich ein großes Publikum daran teilhaben kann!

Anne+: Der Film, NL 2021, Regie: Valerie Bisscheroux, Buch: Valerie Bisscheroux/ Hanna van Vliet/ Maud Wiemeijer, mit Hanna van Vliet, Thorn de Vries, Jouman Fattal u.a., 94 min., exklusiv bei Netflix (OmU oder deutsche Synchronfassung)

Die Serie Anne+ steht leider zurzeit bei keinem deutschen Streamingdienst.