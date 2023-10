Gestresst merkt Paula, wie ihr das ganze Treffen so langsam entgleitet, und Sus‘ Eifersucht auf Flora ist auch nicht gerade hilfreich – lief zwischen den beiden etwas, als Paula und Sus neulich eine Beziehungspause machten? Erst eine bedrohliche Situation am Abend führt dazu, dass alle auf die Pause-Taste drücken und sich einander zuwenden…

„Wütend sein will gelernt sein“

Auch wenn nicht jede Szene sitzt und die Film-Satire am Ende ein wenig an Schwung verliert: Selten wurden die queerfeministischen Streitpunkte und politischen Differenzen zwischen weißen und BIPOC-Feministinnen (BIPOC = Black, Indigenous and People of Color) so unterhaltsam auf den Punkt gebracht wie in Clashing Difference. Wer sich in diesen Bubbles bewegt (und zu Selbstironie fähig ist), wird sich hier wiederfinden. Und wer diese Diskussionen bisher nur am Rande kannte, wird die Konflikte besser verstehen (hier und da aber wahrscheinlich zurückspulen müssen, denn das Tempo ist rasant). Die Schauspielenden tragen mit ihrer authentischen Darstellung ihren Teil dazu bei - man merkt, dass sie ihre Charaktere mitentwickeln durften.

Regisseurin/ Drehbuchautorin Merle Grimme (Regretting Motherhood), die übrigens den im Film erwähnten Künstler:innen-Verein „Connected Differences“ initiierte, verarbeitete mit dem Drehbuch ihre „jahrelange Erfahrung mit Vereinen, politischem Engagement und sogenannten Diversity-Panels in der Filmbranche“, wie sie in einem Statement für das ZDF schreibt und will mit ihrem Film zu „Mut zur Wut“ aufmuntern. „Wut kann Veränderung und Wandel hervorbringen. Aber wütend sein, will gelernt sein. Dafür bietet Clashing Differences eine praktische, für manche ungewohnte Hilfestellung an, die Trauma und (Selbst-)Zerstörung verhindern kann.“

Und noch etwas anderes hinterlässt Clashing Differences: Für die Produktion entwickelte Grimme ein inklusives und antidiskriminierendes Konzept für Cast und Crew, das sie film- und serienschaffenden Kolleg:innen zur Verfügung stellen will - hoffentlich ein Vorbild für weitere Produktionen im deutschen Kino und Fernsehen!

Clashing Differences, D 2023, Regie/ Buch: Merle Grimme, 69 min., ab 5. Okt. in der ARTE-Mediathek, ab 6. Okt. in der ZDF-Mediathek; TV-Premiere: ZDF, Mo, 9. Okt., 0:20 Uhr