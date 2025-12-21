Von Annabelle Georgen

21.12.2025 - Sie hat das Profil einer Königin, deren Schönheit sie selbst noch nicht wahrnimmt, und einen schüchternen, melancholischen Blick. Fatima führt das Leben einer gewöhnlichen französischen Teenagerin, zwischen Gymnasium, Fußballtraining und Abendessen mit den Eltern und den älteren Schwestern. Morgens steht sie in aller Frühe auf und beginnt ihren Tag alleine mit Gott, indem sie ihr Gebet spricht. Sie verbringt ihre Tage im Klassenzimmer, umgeben von ihrer Clique. Es gibt kein Mädchen in ihrer Nähe, sie fühlt sich nur unter Jungs wohl, sie ist eine von ihnen.

Dieser routinierte Alltag wäre ihr genug, wäre da nicht dieser innere Konflikt, der in ihr brodelt. Nadia Melliti, die großartige junge Nachwuchsschauspielerin, die Fatima verkörpert, verleiht diesem Unbehagen durch ihre stille, aber starke Präsenz und ihre abgewandten Blicke Gestalt. Wenn man ihr Fragen stellt, die sie verstören und ihre Verunsicherung offenbaren könnten, schaut sie auf den Boden, vor sich hin, in die Ferne. Die Regisseurin Hafsia Herzi filmt sie in Nahaufnahmen, als wolle sie den Sturm, der sich im Verborgenen bei Fatima zusammenbraut, besser sichtbar machen.

Fatima steht auf Mädchen, das ist offensichtlich

Fatima steht auf Mädchen, das ist offensichtlich und das empört sie. Sie will dagegen ankämpfen, aber sie will auch nicht, dass es jemand erfährt, denn ihre Jugend, ihre Erziehung und ihre Religion machen es ihr unmöglich, ihre Identität zu akzeptieren. Zumindest momentan. Fatima ist begierig darauf, mehr zu erfahren und zu verstehen, was mit ihr geschieht und wer und wo die Lesben sind.