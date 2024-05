Von Karin Schupp

1.5.2024 - Sie war in den 80er Jahren einer der wenigen weiblichen Rockstars - cool, selbstbewusst, mit provokanten sexuellen Gesten, wie man sie bisher nur von Männern kannte, und alles in allem ein feministisches Role Model: Gianna Nannini. Dass ihr Hit „America“ von Masturbation handelt, wussten wir auch ohne Italienisch zu können (und grölten den Refrain begeistert mit), und auch ihre Bisexualität sprach sich auch ohne Social Media schnell rum.

Doch damals, als es noch kein Internet und kaum Klatschmedien gab, kannten wir Stars hauptsächlich von der Bühne und ihren offiziell kuratierten Auftritten – und so werden selbst langjährige Fans in Die schöne Rebellin so einiges Neues über die italienische Ikone erfahren, die heute mit ihrer Lebenspartnerin Carla und ihrer Tochter Penelope (13) in London lebt.

Der Film endet 1983, als Nannini „geboren wurde“

Das Biopic mit Letizia Toni in der Hautprolle endet allerdings schon viel früher: im Jahr 1983, als „ich geboren wurde“, wie Nannini in einem Promointerview erklärt: „Mit dem Jahr 1983 identifiziere ich mich, weil in diesem Jahr viele Dinge geschehen sind, die einen großen Einfluss auf mein Leben hatten.“

Die schöne Rebellin lässt sich aber viel Zeit, bevor er diesen Wendepunkt ansteuert und blendet dabei immer wieder in Giannas Kindheit in der Toskana zurück. Dort sehen wir, dass sie schon immer einen starken Willen hatte und ihre Leidenschaft für Musik gegen den strengen Vater durchsetzte, gegen den sie schon früh rebellierte.