Von Saskia Balser

7.12.2025 - Kann Liebe jedes Hindernis überwinden? Kann sie Kraft schenken, um in dunklen Momenten Mut zu schöpfen? Diesen Fragen geht die Regisseurin Joy Gharoro-Akpojotor in ihrem Debütfilm nach. Dreamers führt die Zuschauer:innen in die bedrückende Realität des Hatchworth Removal Centre: Die nigerianische Migrantin Isio (gespielt von Ronkẹ Adékoluẹjo) ist dort gestrandet, weil sie ohne Papiere in Großbritannien lebt.

Nachdem ihr Asylantrag abgelehnt wird, droht nicht nur eine Abschiebung, sondern der Verlust jeglicher Hoffnung. Doch mitten in dieser verzweifelten Lage begegnet sie Farah (Ann Akinjirin), einer Mitgefangenen – und eine unerwartete Liebesgeschichte beginnt.

Hoffnung inmitten von Entmenschlichung

Regisseurin Joy Gharoro-Akpojotor sagt über ihr Spielfilmdebüt: „Dies ist keine Geschichte darüber, was es bedeutet, eine Immigrantin zu sein, oder darüber, wie schrecklich das Migrationssystem ist, auch wenn es der Wahrheit entspricht. Es ist eine Geschichte über zwei Frauen, die trotz einer ungewissen Zukunft am unwahrscheinlichsten aller Ort Liebe finden. Es ist eine Geschichte über den Glauben an die Liebe, auch wenn sie unerreichbar scheint. Es ist eine Geschichte über Hoffnung und Freund:innenschaft.“

Und genau diese Hoffnung durchdringt den Film – auch wenn das System gnadenlos ist. Wie im echten Leben vieler Geflüchteter wird Isios Glaube an Gerechtigkeit und Legalität auf eine harte Probe gestellt. Spätestens, als sie einem Sachbearbeiter „beweisen“ soll, dass sie lesbisch ist, ringt sie um ihren letzten Funken Hoffnung.