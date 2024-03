Von Karin Schupp

5.3.2024 - Manchmal muss man sich einfach mal ein bisschen aus der Schusslinie ziehen: So ergeht’s Jamie (Margaret Qualley, Maid), nachdem sie von ihrer Freundin Suki (Beanie Feldstein, Booksmart) beim Fremdwerden erwischt wurde und nun als frischgebackener Single ohne Wohnung da steht. Kurzerhand überredet sie ihren Bestie, die brave, schüchterne Marian (Geraldine Viswanathan, Der Sex-Pakt), zu einem Roadtrip nach Florida.

Und schon geht’s los Richtung Süden. Was die beiden zunächst aber nicht wissen: Im Kofferraum des Autos, das sie nach Tallhassee überführen sollen, liegen ein Koffer und eine Hutschachtel, die natürlich – so will es das Genre – Kriminellen gehören. Die bemerken die Verwechslung früher als unser lesbisches Duo und heften sich an ihre Fersen.

Umwege zu Lesbenbars, Kussparty mit lesbischem Fußballteam

Allerdings haben Arliss (Joey Slotnick) und Flint (C. J. Wilson) nicht auf dem Zettel, dass Jamie jeden Umweg in Kauf nimmt, um die lokalen Lesbenbars entlang der Ostküste zu erkunden (von denen es überraschend viele gibt: der Film spielt 1999, als das noch schöne Realität war!) - schließlich gibt's dort die eine oder andere Eroberung zu machen. Und auch Marian, deren letzter Sex schon länger zurück liegt und die anfangs lieber ein gutes Buch liest, kommt bei einer Knutschparty mit einem lesbischen Fußballteam auf den Geschmack - was zu einer überraschenden Wendung in der Dynamik der kleinen Reisetruppe führt.

Kein Wunder also, dass es eine Weile dauert, bis Jamie und Marian ihre brisante Fracht finden. Und noch länger, bis das Publikum den höchst ungewöhnlichen Inhalt des Koffers zu sehen bekommt und es zum Showdown mit den zwei recht unfähigen Ganoven kommt. Und klar ist auch, dass die Lesben - inklusive der hinterhergereisten Suki, die zufällig Polizistin ist (wenn auch keine besonders gute) - am Ende die Oberhand behalten!