Nino und Iva brauchen keine Worte, um ihre Gefühle auszudrücken



Ninos kleiner Strip bei einer Gondel-Begegnun, der ihre Absichten glasklar macht, scheint vor allem für ignorante Zuschauer:innen gedacht zu sein, denn den beiden Hauptdarstellerinnen gelingt es wunderbar, ihre Gefühle füreinander ohne Worte auszudrücken und dabei nicht übertrieben zu agieren.

Nicht zu vergessen ist auch die altertümliche Seilbahn, die sich als Vielzweck-Mobil erweist und zur dritten Hauptfigur wird, ohne die der Film nicht das wäre, was er ist. Sie befindet sich übrigens in dem südwestgeorgischen Örtchen Chulo und ist tatsächlich noch in Betrieb.

Gondola ist eine zauberhaft-leichte Liebeskomödie, die uns 75 Minuten lang in eine märchenhafte Welt entführt und unser Herz sanft massiert. Hier ist jedes Bild, jeder Blick wichtig - mal kurz am Handy daddeln ist nicht zu empfehlen. Für solche Filme wurde das Kino erfunden: Unbedingt auf der großen Leinwand anschauen!

Gondola, D 2024, Buch/ Regie: Veit Helmer, mit Mathilde Irrmann, Nino Soselia u.a., 78 min., Kinostart: 7. März