Das regelmäßige zufällige Auftauchen des Nachbarn Clark (Carter Rodriquez) ist zwar essenziell für die Handlung und gerade auch für die endgültige Entwicklung der Beziehung zwischen Jenna und Kate entscheidend, wirkt aber doch sehr künstlich und konstruiert. Man fragt sich spätestens beim dritten Aufeinandertreffen: Wie oft schleicht der Mann da eigentlich nachts ums Haus?

Bald gibt's nicht nur sexuelle Spannungen...

Doch diese kleinen Schwächen kann man dem Film gerne verzeihen, denn es macht einfach Spaß ihn anzuschauen. Dass die Konstellation „Zwei Frauen - und die dritte ist sich sehr unsicher“ bald nicht nur zu sexuellen Spannungen führt, liegt wohl auf der Hand. Und wie sich Jenna am Ende schließlich aus der Affäre zieht, ist eine spannende Wendung, die man weder dem Film noch ihrem Charakter im ersten Moment zugetraut hätte.

Tolle Leistung von Regisseurin Wendy Jo Carlton, die sich mit Hannah Free, Jamie and Jessie are not together und der Webserie Easy Abby: How to make love more difficult längst einen festen Namen in der Szene gemacht hat. Wer sich den Film anschaut, holt den heißen Sommer zurück - schaut vorher, dass ihr genug Eis im Kühlschrank habt!