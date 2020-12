Von Karin Schupp

11.12.2020 - 82 Weihnachtsfilme erscheinen in diesen Tagen in den USA – im US-Fernsehen und –Kino ist das ein eigenes Genre, das bisher ausschließlich heterosexuellen Hauptfiguren vorbehalten war. In diesem Jahr beginnt sich das aber endlich zu ändern: Etwa ein halbes Dutzend der neuen „Christmas Flicks“ präsentieren homosexuelle Paare in den Hauptrollen, darunter auch der Thanksgiving-Film Abendessen mit Freunden (Amazon Prime), in denen sich Kat Dennings (2 Broke Girls) als Lesbe aber die Bildschirmzeit mit ihrer besten Heterofreundin teilen muss.* Durch und durch lesbisch ist hingegen eine Produktion, die nicht nur den größten Star aller Weihnachtsfilme auffährt, sondern auch der einzige Film mit offen queerer Hauptdarstellerin ist: Happiest Season mit Kristen Stewart.

Die queere Schauspielerin spielt die selbstbewusst lesbische Abby, die mit ihrer Freundin über Weihnachten zu deren Familie reist und Harper (Mackenzie Davis, bekannt aus der tollen lesbischen Folge „San Junipero“ der Netflix-Reihe Black Mirror) dort einen Heiratsantrag machen möchte. Kleines Problem, von dem sie erst kurz vor der Ankunft erfährt: Dort weiß noch niemand, dass Harper lesbisch und Abby mehr als nur ihre Mitbewohnerin ist.

Ins Gästezimmer im Keller verfrachtet

Aber während Harper vor ihren anspruchsvollen Eltern offenbar mühelos die perfekte, heterosexuelle Single-Tochter gibt, erlebt die ins Gästezimmer im Keller verfrachtete Abby das Versteckspiel bald nicht mehr als amüsante Camouflage: Sie erkennt ihre Freundin gar nicht mehr wieder und fühlt sich zunehmend unwohl damit, ihre sexuelle Identität versteckten zu müssen und von ihrer großen Liebe verleugnet zu werden.

„Ich war auch schon an Weihnachten bei Partnerinnen zu Hause, deren Eltern es nicht wussten… Ich war ‚die gute Freundin‘ bei Familienfesten“, beschrieb die lesbische Regisseurin/ Drehbuchautorin Clea DuVall (die durch ihre Rolle in dem Coming Out-Film Weil ich ein Mädchen bin bekannt wurde) in The Advocate die Situation, die vielen von uns nur allzu bekannt vorkommt. „Bei einem Coming Out hat man keine Ahnung, was passiert oder wie die Leute reagieren werden, und das macht Angst.“

Trailer (in der englischen Original-Version):