In Harley Quinn - Blazing Shadows ist Harley (ShiSha Rainbow) nach ihrer Trennung vom Joker (Bardo Böhlefeld) mit Poison Ivy (Melanie Hagen) zusammen und lebt wieder in ihrer Heimatstadt Brooklyn. Aber nach fünf Jahren solidem, aber ereignislosem Pärchenalltag beginnt sie, ihre kriminelle Vergangenheit zu vermissen, und das belastet auch ihre Beziehung. Als plötzlich Mitsune (Johannes Heinrich), der „Meister des Feuers und der Angst“ auftaucht und versucht, sie zurück in Jokers Arme zu ziehen, muss sie sich entscheiden: Will sie das Downgrade zu Jokers Sidekick auf der dunklen Seite oder das neue, unabhängige Leben mit ihrer Liebsten behalten?!?

Dem 35-minütigen Film, der im Dezember 2019 in Berlin gedreht wurde, sieht man sein geringes Budget und die nur acht Drehtage nicht an. Entsprechend hat er mittlerweile vierzehn Preise bei Filmfestivals in aller Welt in gewonnen. In dieser Woche läuft er im Programm des Micheaux Film Festivals, einem multikulturellen Filmfestival in Los Angeles. Hollywood, nimmt dir ein Beispiel!

Harley Quinn – Blazing Shadows, D 2020, Regie: Thomas Bernecker, Buch: Florian Müßener, 35 min., in englischer Sprache (mit deutschen UT) – kostenlos auf Youtube, weitere Infos auf der offiziellen Webseite