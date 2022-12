Lebensrealität der Gen Z in ungewöhnlicher Bildsprache

Das klingt verdächtig nach dem homophoben Klischee der mordlustigen Lesbe, das eigentlich längst in der Mottenkiste verschwunden sein sollte. Doch Suni und ihre Kamerafrau Kerttu Hakkarainen schaffen es, diesem Plot einen originellen und zeitgemäßen Twist zu geben. Heartbeast wartet mit einer ungewöhnlichen Bildsprache auf, die zwischen dem düsteren Chiaroscuro von Caravaggio-Gemälden und einer grellen 90er-Jahre-Neon-Ästhetik changiert. Und transportiert diesen Mix dann auch noch nonchalant in die Lebensrealität der Gen Z.

Vor allem nächtliche Szenerien und Innenräume verstehen Suni und Hakkarainen mit allen Mitteln der Kunst auszuschlachten: Das samtige Dunkelrot im Innern mondäner Villen, in Stroboskoplicht getauchte Club-Szenen oder eine Tanz-Performance in einer Fabrikhalle, die an ein auf Hochglanz gebürstetes Industrial-Musik-Video erinnert. Und selbst die Sonne der Côte d’Azur wirkt hier nicht warm und freundlich, sondern eher schneidend und bedrohlich.

Psychophathin oder unverstandene Romantikerin?

Ähnlich artifiziell und überlebensgroß wird Elina in Szene gesetzt, wie etwa in einer Schlüsselszene, in der sie Sofia für eine Performance Lederriemen und Choker anlegt. Ihr starrer, blutunterlaufener Blick über Sofias Schulter hinweg könnte in diesem Moment auch der eines Serien-Killers sein.

Dramaturgisch geht die Gratwanderung zwischen Psychodrama, queerer Lovestory und campy Horror-Thriller à la Yann Gonzalez‘ Messer im Herz (unsere Filmkritik) oder Nicolas Winding Refns The Neon Demon allerdings nicht ganz auf. Zum einen bleiben die Gründe für Elinas toxisches Verhalten weitgehend im Dunkeln. Zum anderen, und das ist eigentlich das größte Manko, kann sich der Film im letzten Drittel nicht entscheiden, ob er Elina als gefährliche Psychopathin oder doch eher als unverstandene Romantikerin zeigen will.

Auch wenn gegen moralisch ambivalente Figuren nichts einzuwenden ist, hätte der Film hier doch ein deutlicheres Statement gebraucht, um übergriffiges und gewaltvolles Verhalten nicht zu verharmlosen. So überzeugen zwar die Optik, die schauspielerische Leistung der beiden Hauptdarstellerinnen und nicht zuletzt der tolle Soundtrack, doch hinterlässt das Ende einen unguten Nachgeschmack.

Heartbeast (FIN/ F/ D 2022), Regie: Aino Suni, mit Elsi Sloan, Carmen Kassovitz, Camille Dalmais u.a., 103 min., Kinostart: 5. Dez. im Rahmen eines exklusiven Events in vielen Städten, u.a. in Aachen, Augsburg, Berlin, Bochum, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Münster, Nürnberg und Stuttgart - alle Orte/ Infos stehen hier