Von Abena Freund

1.7.2025 - In der spanischen Küstenstadt Almería flimmern die Hitzewellen, die Sonne glitzert auf dem Meer und nach Erholung ächzende Tourist:innen füllen die Strände. Doch dies ist keine Urlaubsgeschichte, denn Sofia (Emma Mackey, Sex Education) macht keinen Urlaub. Seit Jahren kümmert sich die junge Frau um ihre kranke Mutter Rose (Fiona Shaw, Killing Eve).

Roses Beschwerden eine klare Diagnose zuzuordnen, ist allerdings nicht so einfach. Sie leidet unter Schmerzen in den Knochen und Gelenken und wird von wiederkehrenden Lähmungserscheinungen geplagt.Doktor Gómez (Vincent Perez), ein Arzt mit der Reputation eines Wunderheilers, soll in Almería die mysteriösen Symptome unter die Lupe nehmen.

Könnte Ingrid Sofias Retterin sein?

Während einer kurzen Pause am Strand wird Sofia in ihrem Sonnenbad buchstäblich beschattet. Und für einen Moment scheint es, als hätte die Hitze sie in einen Fiebertraum katapultiert. Wie in einer Märchenszene sitzt da eine fremde Frau auf einem Pferd, hält kurz inne, um Sofia einen interessierten Blick zuzuwerfen, und reitet im nächsten Moment galant weiter. Könnte Ingrid (Vicky Krieps, Das Boot) Sofias Retterin sein?

Die eigensinnige Touristin aus Deutschland entfacht in ihr ein überwältigendes Verlangen und siehe da: Schon hat Ingrid Sofia mit ihrer rebellischen Art um den Finger gewickelt und verführt sie schließlich in eine heiße Affäre. Ein verlockendes Abenteuer, das sich jedoch als ein giftiges Machtspiel entpuppt.