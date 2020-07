Von Paula Lochte

9.7.2020 - Die Bombe sollte vor dem Truthahn platzen. Das war der Plan. Doch als Lauren sich gerade zu einem stotternden „Mama, Papa, ich will euch was sagen …“ durchringt, klingelt es an der Haustür. Vor ihrem Elternhaus steht ihr Mitbewohner. Seine Thanksgiving-Pläne haben sich zerschlagen, also kreuzt er ausgerechnet in dem Moment auf, in dem Schranklesbe Lauren (gespielt von Jenna Laurenzo, die auch Regie führte) ihr Coming Out versucht.

Die Mutter (Deirdre O’Connell) blickt vom Mitbewohner (Brandon Micheal Hall) zu ihrer nervösen Tochter und lächelt wissend: „Ihr seid ein Paar!“ Abstreiten zwecklos. Es ist das erste von vielen Missverständnissen an diesem Abend.

Die Großeltern kramen vorsorglich ihren Rosenkranz raus

Denn wenig später taucht Laurens vermeintlich beste Freundin Hailey (Caitlin Mehner) auf. Seit sechs Monaten sind die beiden ein Paar. Doch weil die Familie weiterhin im Dunkeln tappt, versucht Laurens Bruder sich an Hailey ranzuschmeißen. Nur die Großeltern (Schauspielgrößen Cloris Leachman und Bruce Dern) ahnen etwas und kramen vorsorglich ihren Rosenkranz raus, während der Rest der Familie eintrudelt und das Festessen endgültig im Chaos versinkt.

L Bomb bietet alles, was eine romantische Komödie ausmacht: die große Liebe, eine schräge Familie und allerlei dramatische Verwicklungen und Hindernisse auf dem Weg zum Happy End. Aber - und das ist entscheidend - der Film bricht mit dem heteronormativen Erbe des Genres: Hier läuft kein modernes Aschenputtel ihrem Prinzen hinterher. Gleichzeitig flackert mit L Bomb erfrischenderweise endlich mal wieder ein Lesbenfilm über die Bildschirme, in dem nicht verstoßen, verzweifelt und gestorben wird. Für L Bomb braucht man keine Packung Taschentücher – höchstens für die Lachtränen.