Von Annabelle Georgen

20.1.2026 - Bei der letzten Berlinale hatte Lesbian Space Princess einen glänzenden Auftritt. Der Animationsfilm brachte prall gefüllte Kinosäle zu kollektivem Gelächter und heimste den „Teddy Award“ für den besten queeren Spielfilm ein.

Die Australierinnen Leela Varghese und Emma Hough Hobbs – die ein Paar sind – haben mit ihrem Debüt „den Film, von dem (sie sich) wünschten, dass es ihn gäbe“, gemacht: einen ultralesbischen Science-Fiction-Zeichentrick-Streifen, empowernd und witzig zugleich.

Die Geschichte beginnt auf einem Planeten in einer fernen Galaxie, die schwer zu finden ist: auf dem Planeten Clitopolis. Saira ist hier die Kronprinzessin. Allerdings ist sie ein Mauerblümchen, schüchternd, unsicher und lesbisch (wie übrigens alle Einwohnerinnen von Clitopolis).

Saira geht auf intergaylaktische Reise, um ihre Ex zu retten

Die junge Prinzessin ist in die narzisstische, abscheuliche Kiki verliebt, die Saira am Anfang des Films für eine andere verlässt. Bald aber erfährt Saira, dass Kiki von der Maskulinisten-Gruppe „Straight White Maliens“, entführt wurde, die die Labrys – die Doppeläxte – des Königinnenpaars von Clitopolis haben wollen. Damit erhofft die Clique von Incels, die als plumpe weiße Rechtecke gezeichnet sind, endlich Frauen verführen zu können.

Trotz Liebeskummers und Angststörungen beschließt Saira, ihre Ex zu retten und begibt sich auf eine intergaylaktische Reise.

Der Film wird zum Space-Road-Movie in einem in schrillem Rosa, Lila und Blau gezeichneten All – die Farben der lesbischen und der trans* Flaggen. Während ihrer Suche wird Saira auf eine ganze Reihe exzentrischer Charaktere treffen, darunter die Dragqueen Blade.

Romantisch wird es, als Saira die nichtbinäre Musiker:in Willow kennenlernt. Und komisch ist es, wenn sie sich mit ihrem Raumschiff streitet, das zu mansplainen beginnt und sexistische Bemerkungen ausspuckt.