In Lesvia zeigst du die Spannungen zwischen den Lesben und den Dorfbewohner:innen. Auf der einen Seite regen sie zu lokalen Aktivitäten an, auf der anderen Seite fühlen sich die Dorfbewohner:innen überfordert, was verständlich ist. Ist das immer noch ein großes Thema in Eressos?

Jetzt läuft es viel ruhiger, aber man weiß nie, wie es sich entwickeln kann. Geld war immer das A und O. Die Einheimischen brauchten Geld, und wir brauchten einen Platz in Eressos. Als die Lesben anfingen, massenhaft nach Eressos zu kommen, sahen die Bewohner:innen in uns die Touristinnen, die sie nicht haben wollten, die aber jedes Jahr wieder kamen. Wir waren ihre finanzielle Sicherheit, sie haben uns also toleriert. Aber in all diesen Jahren haben wir auch solide Beziehungen und Freundschaften mit einem Teil der Einheimischen aufgebaut. Wir müssen aber immer wach bleiben und unsere Freiräume einfordern, unsere Freiheit, unser Recht auf das Leben, das wir wollen. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, wie die jüngere Generation des Dorfes in den kommenden Jahren mit uns umgehen wird.

LESVIA, Griechenland 2024, Regie. Tzeli Hadjidimitriou, 77 min., OmU

Screenings im November:

Münster, Filmfestival Queerstreifen: Sa, 9. Nov., 16:30 Uhr

Bern (Schweiz),Queersicht Filmfestival: Di, 12. Nov, 20:30 Uhr

Freiburg,Herbstflimmern der Lesbenfilmtage: Sa, 23. Nov., 17:00 Uhr

