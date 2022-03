Lesbisches Nachtleben, zermürbendes Versteckspiel

Es sind einerseits diese Anekdoten und Einblicke, die Loving Highsmith so sehenswert machen: Nach und nach entsteht das liebevolle Portrait einer eigenwilligen und toughen Frau. Andererseits erzählt die Doku auch ein Stück Zeit- und Lesbengeschichte. Sie zeigt das blühende lesbische Nachtleben in Underground-Clubs der Nachkriegszeit und macht zugleich am Beispiel von Patricia Highsmith klar, wie zermürbend das andauernde Versteckspiel war, wenn die Familie, der Verlag und die Öffentlichkeit bloß nichts von der eigenen Homosexualität erfahren dürfen.

Highsmith war oft unglücklich verliebt, trank ihren Frühstückssaft mit mehr als nur einem Schuss Gin und wirkte mit zunehmendem Alter vereinsamt und verbittert. All das spart Loving Highsmith nicht aus.

Und doch befreite sie sich immer wieder

Gleichzeitig erzählt der Dokumentarfilm, wie sich Highsmith immer wieder befreite: Eine Konversionstherapie brach sie ab und blieb bei ihrer Einschätzung, Männer zu küssen fühle sich an, wie in einen Eimer Austern zu fallen. Sie sagte sich von ihrer homofeindlichen Mutter los. Sie ließ ihre Wurzeln im konservativen Texas hinter sich und wanderte nach Europa aus. Und sie schrieb mit „Carol“ einen der ersten lesbischen Romane mit einem Happy End.

„Endlich einmal begehen die Figuren weder Selbstmord noch landen sie in der Gosse“, ist Patricia Highsmith in einer Archivaufnahme zu hören. „Sie versuchen wenigstens, etwas aus ihrem Leben zu machen.“ Genau wie die berühmte Schriftstellerin.

Loving Highsmith (Deutschland/ Schweiz 2022),Regie: Eva Vitija, Interviews mit Marijane Meaker, Monique Buffet, Tabea Blumenschein und Familie Coates; Tagebücher gelesen von Maren Kroymann; 83 Minuten, im März bundesweit in der Queerfilmnacht - alle Städte/ Termine stehen hier, Kinostart: 7. April.