Von Nina Süßmilch

10.2.2026 - Es gibt eine Szene im Film, die allegorisch für das queere Leben in Tunesien gelesen werden kann. Die in Paris lebende Tochter Lilia (Eya Bouteraa) versucht gemeinsam mit ihrer Mutter Wahida (Hiam Abbas) und der Tante Hayet (Fériel Chammari), einen Vogel zu befreien. Immer wieder fliegt der in das Haus der Großmutter, flattert dort wild an der Decke, während die Frauen gemeinsam versuchen, ihn ins Freie zu scheuchen. Erst als sie sich setzen und abwarten, findet der Vogel allein seinen Weg hinaus.

Wer ist der Unbekannte, der um den Onkel trauert?

Die Frauen befinden sich im Haus der Großmutter (Salma Baccar) und trauern gemeinsam um den kürzlich verstorbenen Onkel Daly (Karim Rmadi). Im Flur stapeln sich Stühle für die Trauergäste, die Tag für Tag bis in den Hof hinaus sitzen, um des Verstorbenen zu gedenken. Tee wird gereicht, man umarmt sich, wischt die Tränen aus dem Gesicht.

Die Kamera von Sebastian Goepfert zeichnet das trauernde Miteinander in weichem Licht. Familie, Freund:innen und Bekannte scheinen im Schmerz vereint.

Lilia ist aus Paris angereist und sieht immer wieder Kindheitserinnerungen, in denen sie mit ihren Cousins und dem Onkel Karten spielt. Auch hier zeichnen die Überblendungen ein harmonisches Miteinander. Doch unter der Trauer und den Gemeinsamkeiten liegen Geheimnisse.

Jede Person scheint ein Geheimnis zu haben – oder eines zu kennen – und trägt es wie Teegläser auf einem Tablett in jedes Gespräch und in jede Zusammenkunft hinein. Wer weiß was und wie viel? Und warum kommt dieser unbekannte Mann in das Trauerhaus, um Daly zu verabschieden?

Alice und Lilia geben sich als „Mitbewohnerinnen“ aus

Der Film beginnt mit Lilias Ankunft, die kurz zuvor ihre Partnerin Alice (Marion Barbeau) im Hotel abgesetzt hat, denn von der Familie darf niemand wissen, dass Lilia lesbisch ist.

In Tunesien steht Homosexualität unter Strafe und Alice und Lilia reisen als „Mitbewohnerinnen“. Im Patriarchat sind lesbische Frauen paradoxerweise etwas mehr geschützt, denn „weibliche Homosexualität nehmen sie nicht ernst“, wie ein Anwalt später erklären wird.