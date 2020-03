Von Paula Lochte

4.3.2020 - Rom, Altbauwohnung, Küsse unter dem Bettlaken. Es könnte ein schöner Morgen für die beiden Frauen werden. Wäre da nicht die schrille Türklingel und das Klappbett in der Ecke, auf dem ihr Mitbewohner schnarcht. Die drei teilen sich das Schlafzimmer, um den anderen Raum an Airbnb-Touristen zu vermieten. Nun klingeln die ersten Gäste. Kein Morgensex also. Dafür Geld für den guten Zweck.

Das lesbische Pärchen wünscht sich ein Kind; und das ist teuer. In Italien dürfen nur Heteropaare Kinder adoptieren und sich künstlich befruchten lassen. Deshalb reisen Karole (Linda Caridi) und ihre Freundin Ali (Maria Roveran) nach Barcelona. Über tausend Euro kostet die Behandlung, die immer wieder scheitert. Erst nehmen die beiden das Flugzeug, später die Fähre und den billigen Nachtbus.

„Ich will eine Familie mit dir, weil du bist, wer du bist“

Jeder Versuch strapaziert Konto und Nerven. „Warum willst du mit mir ein Kind?“, fragt Karole weinend, nachdem Ali wieder ihre Periode bekommen hat. „Mit mir ist alles schwieriger.“ Ali hebt das Kinn ihrer Freundin und küsst ihre Stirn. „Ich will eine Familie mit dir, weil du bist, wer du bist.“

Der Film zeigt ein Paar, das sich trotz allem nicht unterkriegen lässt – weder von homofeindlichen Sitznachbarn im Bus, noch von reaktionären Priestern oder der horrenden Kreditkartenrechnung. Das Scheitern und Hoffen treibt die beiden Frauen nicht auseinander, sondern zusammen. Darin unterscheidet sich Mom + Mom von seinem deutschen Pendant Zwei Mütter (2013).

Warme Farben, Slapstick, surreale Szenen – und einige Längen

Auch ist der italienische Film viel fröhlicher: gedreht in leuchtend warmen Farben, voller Slapstick und surrealer Sequenzen, in denen die Träume und Alpträume der Hauptfigur Karole zu sehen sind. Eine ausgetrocknete Landschaft zum Beispiel, in der Karole von zwei Omis die Handynummer der heiligen Mutter Gottes ergattert.