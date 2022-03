Von Anja Kümmel

8.3.2022 - 25 Jahre ist es her, dass wir Penélope Cruz in ihrem Almodóvar-Debut bewundern konnten: als schwangere Prostituierte, die in einem Madrider Bus ein Kind zur Welt bringt. Zwar dauerte ihr Auftritt am Anfang von Live Flesh nur wenige Minuten, doch er verhalf ihr zu einer steilen Leinwandkarriere.

Im mittlerweile 22. Almodóvar-Streifen Parallele Mütter ist sie erneut mit Babybauch zu sehen – diesmal als die erfolgreiche Werbefotografin Janis, die während ihrer Affäre mit dem verheirateten Archäologen Arturo (Israel Elejalde) ungeplant schwanger wird. Sie ist voller Vorfreude und fest entschlossen, das Kind auch ohne die Unterstützung des Vaters großzuziehen – schließlich entstammt sie einer Linie von Single-Müttern, wie sie später verrät.

Auf der Entbindungsstation eines Madrider Krankenhauses lernt sie die 17-jährige Ana (Milena Smit) kennen, die ebenfalls ungewollt schwanger und im Gegensatz zu Janis völlig überfordert mit der Situation ist.

Die Chemie zwischen den beiden Figuren stimmt von Anfang an

Wie bei Pedro Almodóvar nicht anders zu erwarten, werden sich die Leben der beiden Hauptfiguren im Folgenden durch allerlei unwahrscheinliche Wendungen und schockierende Enthüllungen immer wieder kreuzen und mehr und mehr ineinander verstricken.

Parallele Mütter ist, wie viele Werke des spanischen Kultregisseurs, ein Frauenfilm im besten Sinne – eine Geschichte über starke, eigenwillige Frauen, die keine Männer an ihrer Seite brauchen. Und wie bereits in Volver (2006) liefert Cruz auch diesmal eine brillante, Oscar-nominierte Performance als facettenreiche Löwenmutter ab.

Neben ihr zu glänzen ist sicherlich nicht leicht – Newcomerin Milena Smit jedoch gelingt es bravourös, ihrer Rolle als Teenie-Mutter aus einer dysfunktionalen Familie Leben einzuhauchen. Und die Chemie zwischen den beiden gegensätzlichen Figuren stimmt von Anfang an.