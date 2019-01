Von Paula Lochte

9.1.2019 - „Dieser Film soll dort schreien, wo andere Stimmen zum Schweigen gebracht worden sind“, so beschreibt die kenianische Regisseurin und Drehbuchautorin Wanuri Kahiu ihren Film Rafiki. Es geht ihr um das Recht auf Liebe für alle. Und um das Recht, „die eigenen Geschichten zu erschaffen und erzählen.“

Erzählt wird eine klassische Coming Out-Story. Der schüchterne Tomboy Kena (Samantha Mugatsia) ist vom ersten Augenblick an fasziniert von der extrovertierten Schönheit Ziki (Sheila Munyiva). Die Skaterin und die Street Dancerin begegnen sich, wie könnte es anders sein, auf der Straße. Sie wohnen in einem quirligen Mittelschichts-Viertel in Kenias Hauptstadt Nairobi, mit Essensständen, Motorradtaxis und pastellfarbenen Wohnblocks, von denen der Putz abblättert.

Ihre Väter sind Konkurrenten, die Töchter lieben sich



An Mauern und Geschäften hängen die Plakate der anstehenden Kommunalwahl – ausgerechnet die Väter von Kena und Ziki treten gegeneinander an. Dennoch entspinnt sich in den Wochen, in denen sie auf die Ergebnisse ihrer Abschlussprüfungen warten, eine zarte und intensive Liebesbeziehung zwischen den beiden jungen Frauen.

Sie zeigen einander ihre Lieblingsorte: Für Ziki die Clubs und Promenaden der Innenstadt, wo sie Kena zum ersten Mal küsst. Und eine Dachterrasse, auf der sich die beiden schwören, nie „typische Kenianerinnen“ zu werden, sondern ihr eigenes Ding durchzuziehen. Kein einfacher Schwur in einem Stadtviertel, das zwar in einer Großstadt liegt, in Sachen sozialer Kontrolle jedoch wie ein winziges Dorf funktioniert. Jeder kennt hier jeden oder zumindest die Kioskbesitzerin, die so gern tratscht und wie der lokale Priester gegen Homosexuelle hetzt.

Kenas Lieblingsort ist der Bolzplatz, wo sie als einzige Frau mit den Jungs kicken darf, und ein mit Blumen bewachsener Camper auf dem Hügel dahinter, in dem sie und Ziki zum ersten Mal miteinander schlafen.