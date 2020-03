Von Sabine Mahler

29.3.2020 - Es ist eine große Freude, Riley Parra: Better Angels anzuschauen, denn Hauptfigur Riley (Marem Hassler) ist eine lässige Polizistin, wie man sich besser nicht erfinden kann. Im verruchten No Man`s Land sorgt sich mit ihrer coolen Art, die aber nie aufgesetzt oder übertrieben wirkt, für Recht und Ordnung und lässt dabei nichts anbrennen. Umso sympathischer dann zu sehen, wie sie beim Anblick der Gerichtsmedizinerin Gillian (Liz Vassey) ins Stottern gerät, während sie sich beide gerade über eine Leiche beugen.

Gillian findet an dem Toten etwas sehr Merkwürdiges: Es sieht so aus, als hätte man ihm Flügel abgetrennt. Das halten beide natürlich zunächst für abwegig, aber dann begegnet Riley einem Dämon. Er erklärt ihr, dass in der Schlacht zwischen Himmel und Hölle von beiden Seiten Menschen ausgewählt wurden, die stellvertretend für sie in den Kampf ziehen müssen.