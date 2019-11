Schade eigentlich, dass der Film mit Lou beginnt. Zwar will Season of Love zeigen, wie sich Lou von der Geschäftsfrau zur Romantikerin entwickelt, doch damit fehlt dem Film anfangs die kuschelige Winter-Wonderland-Atmosphäre, die diese romantische Komödie ja ausstrahlen möchte. Das wird aber glücklicherweise spätestens dann nachgeholt, wenn unter dem Mistelzweig geknutscht wird oder der Film ganz dramatisch und romantisch an Silvester seinen Höhepunkt findet.

Zudem wird ein wirklich berührender Handlungsstrang eingebaut: Sue (Dominique Provost-Chalkley, bekannt durch ihre queere Rolle in Wynonna Earp), die Partnerin von Iris‘ Cousine Janey (Janelle Marie), ist eine stolze und sture Frau, die sich um ihre schwerkranke Mutter kümmert und sich im Laufe des Films eingestehen muss, dass sie wohl auch die Hilfe von anderen annehmen muss, um ihr Schicksal zu bewältigen.

Wenn also am Ende des Films „Auld Lang Syne“ in einer romantischen Klavierversion gespielt wird, bleibt kein Auge trocken und der Film hat konsequent alle Kriterien einer romantischen Weihnachtskomödie erfüllt – schön, dass es so etwas jetzt auch in lesbisch gibt!

Season of Love (USA 2019), Buch: Kathryn Trammell, Regie: Christin Baker, 103 min., engl. Originalversion, optional mit engl. Untertiteln (eine dt. Untertitelung ist geplant) - ab 1. Dezember exklusiv beim lesbischen US-Streamingdienst Tello