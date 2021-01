Das Brodeln unter der Oberfläche wird deutlich fühlbar

Gerade in der stickigen Stille des barock ausstaffierten Hauses wird das Brodeln unter der Oberfläche deutlich fühlbar: In einer Szene etwa kriecht Léa auf dem Teppich zwischen den Füßen von Madame Danzard herum, um verschüttete Stickperlen aufzulesen. Sowohl die Unterwerfung und Demütigung der dienenden Klasse als auch die tödliche Langeweile betuchter Frauen, die in ihrem Heim und in ihren sozialen Rollen gefangen bleiben, sind beinahe schmerzhaft zu spüren.

Anstatt die herrschenden Verhältnisse von außen zu kommentieren, fängt Meckler Gestik und Mienenspiel ihrer Figuren aus nächster Nähe ein – etwa die eifersüchtigen Blicke, mit denen Christine ihre kleine Schwester verfolgt – und überlässt die Interpretation den Zuschauer_innen. Einmal etwa sehen wir, wie die Tochter des Hauses Léa eine der Pralinen reicht, die sie heimlich aus dem Schrank ihrer Mutter nascht. Drückt diese Geste eine gönnerhafte Überlegenheit aus? Möchte Isabelle das Dienstmädchen zur Komplizin machen? Oder deutet sich hier gar eine versteckte Schwärmerei an?

Nicht „böse“ oder „pervers“, sondern Opfer ihrer Verhältnisse

Vieles lässt Meckler offen; kaum zu übersehen ist dagegen die Dysfunktionalität beider Paardynamiken: Auf der einen Seite das symbiotische Mutter-Tochter-Gespann, auf der anderen Seite zwei einsame, von der Außenwelt abgeschottete Schwestern, die niemanden haben außer einander.

Während Madame Danzard in ihrer einfältigen, narzisstischen Dominanz bisweilen fast karikaturhaft wirkt, hält sich Meckler bei der Darstellung der Dienerinnen mit moralischen Wertungen ganz zurück. So werden Léa und Christine nicht als „böse“ oder „pervers“ inszeniert, wie es vielleicht nahegelegen hätte, sondern vielmehr als Opfer ihrer prekären Verhältnisse, ihrer sozialen Isolation und ihrer tragischen Abhängigkeit voneinander.

Eine lesbische Love-Story mit Happy End ist Sister My Sister ganz sicher nicht – dafür ein feinsinniges Psychodrama mit einer guten Portion Gesellschaftskritik. Wer dieses queere Avantgarde-Kino der 90er Jahre nun (neu) entdecken möchte, hat dazu endlich Gelegenheit: Der britische Film, der in Deutschland nie regulär im Kino lief, ist jetzt auch hierzulande in restaurierter Fassung auf DVD erhältlich.

Sister My Sister, GB 1994, Regie: Nancy Meckler, Buch: Wendy Kesselman, mit: Julie Walters, Joely Richardson, Jodhi May, Sophie Thursfield u.a., 89 min., OmU

