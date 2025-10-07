Von Saskia Balser

7.10.2025 - Emilý (Kristrún Kolbrúnardóttir) sitzt im Wartezimmer eines Finanzbüros und tippt auf ihrem Handy. Sie verschickt ein paar Nachrichten und bearbeitet ein Foto von sich – ein ziemlich freizügiges. Als sie dann an der Reihe ist und sich bei ihrer Finanzberaterin (die zufällig ihre Mutter ist) darüber beschwert, dass sie ihre gebrauchte Unterwäsche nicht steuerlich absetzen kann, ist klar: Emilý betreibt Online-Sexarbeit. Und sie tut das mit einer Selbstverständlichkeit, die irgendwo zwischen Empowerment und Überforderung pendelt.

Losgelöst von Konventionen

Doch das ist längst nicht alles, was sie ausmacht. Emilý arbeitet im Plattenladen, führt eine offene Beziehung mit der in Polen lebenden Katinka (Magdalena Tworek), hat gelegentlich Sex mit einem Mann und freundet sich mit einer anderen Content-Creatorin an. Sie genießt ihre Unabhängigkeit, lebt frei und losgelöst von Konventionen.

Erst als Katinka nach Island ziehen will und eine exklusive Beziehung fordert, geraten Emilýs Grenzen, Wünsche und Ängste in den Vordergrund – und die schöne Theorie von Polyamorie trifft auf die manchmal komplizierte Realität.

Freiheit mit Fußnoten

Skinny Love fängt ein, was viele junge Menschen heute umtreibt: Wie verändert sich Identität durch Social Media? Welche Rolle spielen Authentizität, Freiheit und Intimität in Beziehungen, besonders in offenen oder nicht-traditionellen Formen?