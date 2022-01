Von Frank Hermann

12.1.2022 - Zwischen Prinzessin Diana (Kristen Stewart) und der Royal Family herrscht Eiszeit. Die Ehe mit Charles (Jack Farthing) ist am Tiefpunkt. In dieses Setting muss sich Di laut Protkoll begeben, denn Tradition ist Tradition, und die Weihnachtsfeiertage wollen auf dem Anwesen der Queen (Stella Gonet) in Sandringham begangen werden. Vorschriften, Regeln, Rituale um sie herum, im Inneren Chaos, Schmerz und Rebellion. Das ist dennoch kein Biopic, sondern wie es anfangs auf der Leinwand steht: „Eine Fabel, die auf einer wahren Tragödie basiert“. Das Psychogramm einer fragilen Persönlichkeit innerhalb eines kurzen Zeitraums von drei Tagen.

„Keep noise to a minmum. They can hear you.“ So lautet eine Anweisung für das Personal - aber sie gilt auch für Diana, die noch nicht den Mut findet, aus diesem Käfig auszubrechen. Einzig im Umgang mit ihren Söhnen wirkt sie unbeschwert. Ansonsten wird sie drinnen überwacht von den Royals und deren Hofschranzen und draußen von den Paparazzi, deren Objektive sie als Mikroskope empfindet, die sie, wie „ein Insekt“ so genau wie möglich sezieren möchten.

Irgendwann wird sie die Ketten sprengen

Doch irgendwann wird sie die Ketten sprengen, sich als Symbol dafür die ungeliebte Perlenkette, eine Geschenk ihres Gemahls, vom Hals reißen (schon deshalb, weil Charles' Geliebte Camilla Parker, die gleiche verehrt bekam). Zunächst trägt Diana zu jeder Mahlzeit – mit einer Ausnahme, die sogleich moniert wird - das vorgeschriebene Kleid. Als einzigen Protest erlaubt sie sich das stetige Zuspät-Erscheinen zu den Mahlzeiten oder beim Fototermin.