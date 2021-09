Von Dana Müller

12.9.2021 - Virginia Woolf war eine begnadete Schriftstellerin und außergewöhnliche Vorreiterin. Mit ihrem Werk „Orlando“ (1928) legte sie einen feministischen Grundstein in Sachen Gendertrouble. Obwohl (oder auch gerade weil) sie immer wieder unter manisch-depressiven Schüben litt, schuf sie außergewöhnliche Werke, die ihrer Zeit weit voraus waren; bis heute gilt sie als eine der berühmtesten Vertreterinnen der klassischen Moderne.

Faszinierend ist neben ihren literarischen Schaffen auch ihre drei Jahre dauernde Beziehung zu der extravaganten Vita Sackville-West. Höchste Zeit, dass sich ein Film dieser leidenschaftlichen Beziehung widmet, die dank zahlreicher erhaltener Briefe zwischen den Liebenden hinlänglich dokumentiert ist.

Vita & Virginia – Eine extravagante Liebe wirft einen Blick in ein kurzes Kapital im Leben der avantgardistischen Autorin und erzählt zugleich mit reichlich Drama die Entstehungsgeschichte von „Orlando“, damals nicht nur eine neue Form von fiktiver Biografie, sondern auch eine Hommage an Vita Sackville-West, deren Familiengeschichte Woolf darin verarbeitete.

Vita ist vom ersten Moment an hingerissen von Virginia

1922 begegnen sich Vita (Gemma Arterton) und Virginia (Elizabeth Debicki) auf einer Party der legendären „Bloomsbury Group“, einem erlesenen Intellektuellenkreis im Londoner Stadtteil Bloomsbury, den Vita als Verlegerin der Hogarth Press maßgeblich mit gestaltete.

Vom ersten Moment an ist die aufmüpfige und liebeshungrige Vita hingerissen von der zarten, zerbrechlichen Virginia. Genau diesen ersten Moment fängt der Film sinnlich und doch ein wenig zu kitschig ein. Bis zu den ersten Berührungen und Zärtlichkeiten dauert es jedoch, denn Virginia Woolf ist in ihrer eigenen Welt gefangen, meidet Körperlichkeit und leidet an Wahnvorstellungen, so zumindest zeigt es der Film. Biografisch bekannt ist ihre Bipolare Störung und ein wahrscheinlicher familiärer Missbrauch in der Kindheit.