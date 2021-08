Flirt mit der sexy Herzensbrecherin Eva wird zum Rückgrat des Films

Und während Laura es kaum erträgt, dass Ruhm und Bewunderung dem falschen JT zufallen, und als LeRoys „britische Managerin Speedie“ allen gehörig auf die Nerven geht, wird Savannah selbstbewusster und durch ihren Flirt mit der Schauspielerin Eva (Diane Kruger) zum Weitermachen motiviert.

Diese Liaison, die es mit Asia Argento so ähnlich tatsächlich gab, wird auch dank einer absolut überzeugenden Kruger zum Rückgrat des Films. Und ohne Savannahs Gefühle - sie ist offen queer, hat zu diesem Zeitpunkt aber einen Freund - für die sexy Herzensbrecherin würde ihm gänzlich der Spannungsbogen fehlen. Die JT LeRoy Story plätschert fast ein wenig dahin, es gibt keine Eskalation zwischen Savannah und Laura, selbst ihre Enttarnung am Ende wird nur kurz, ja, fast nebenbei erzählt, und wie die beiden in diesem Moment damit umgehen – Panik? Sorge? Erleichterung? -, erfährt man gar nicht. Ob Knoop all das tatsächlich so unspektakulär und sprachlos erlebt hat?

Spannende Story, aber verschenktes Potenzial

Der Film erzählt eine spannende Story mit guten Schauspielerinnen und vergibt dabei aber leider einiges an Potenzial. Aus dem Stoff hätte man viel mehr rausholen können. Den Aspekt der Genderfluidität (für den es damals noch keinen Begriff gab) beachtet Kelly kaum, obwohl sich Knoop, heute Künstler:in in New York, seit einiger Zeit definiert und 2019 rückblickend sagte: „Meine Genderneutralität war schon immer da, und JT hat mir dabei geholfen, sie zum Ausdruck zu bringen.“

Und auch mit der Frage, wie verwerflich es eigentlich ist, sich hinter einer Kunstfigur zu verstecken beschäftigt sich der Film nicht weiter – offenbar heute ohnehin kein größeres Problem mehr, wie Albert 2016 in der New York Times behauptete: „Ich treffe viele junge Leute, die schockiert sind, dass es ein Problem war, einen Avatar zu haben. Weil sie heute damit aufwachsen, mehrere komplette Avatars zu haben.“

Sehenswert ist Zu schön um wahr zu sein - Die JT LeRoy Story trotzdem, und der Lesbenwelt wird er ohnehin als der Film, in dem Kristen Stewart und Diane Kruger einen Quickie am Gartenzaun haben, in Erinnerung bleiben!

Zu schön um wahr zu sein - Die JT LeRoy Story, USA 2018, Regie: Justin Kelly, Buch: Justin Kelly/ Savannah Knoop, mit: Kristen Stewart, Laura Dern, Diane Kruger, Jim Sturgess u.a., 108 min., auf DVD und bei Streamingdiensten (Amazon, Chili, Magenta, iTunes, Maxdome, Sky Store)