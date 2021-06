6.6.2021 - Die LGBT*-Kampagnen-Plattform All Out und der Fernsehsender MTV haben einen internationalen LGBT*-Fotowettbewerb ausgerufen, der von der Solidarität innerhalb der Community inspiriert wurde.

Nach dem Motto des diesjährigen IDAHOBIT-Tags „Together: Resisting, Supporting, Healing!“ (= Gemeinsam: Standhalten, Unterstützen, Heilen) werden Bilder gesucht, die zeigen, „wie sich LGBT*-Menschen auf der ganzen Welt gegen Angriffe und Diskriminierung wehren und sich in diesen schweren Zeiten gegenseitig unterstützen und gemeinsam Probleme und Strapazen überwinden“, so der Ausschreibungstext. Gemeint sind damit die steigenden Angriffe auf LGBT*-Menschen in Ländern wie Polen, Russland, Kamerun und Tunesien, aber auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, unter der unverhältnismäßig viele LGBT*-Menschen leiden.

Eine internationale queere Jury wählt in jeder der drei Kategorien - Resisting, Supporting, Healing – die drei schönsten Fotos aus. Das jeweilige Gewinnerbild wird mit 1000 US-Dollar prämiert, die je zwei zweitplatzierten Bilder mit Geschenkgutscheinen belohnt.

Alle neun Fotos werden zudem während der Pride-Saison auf einem großen Bildschirm am New Yorker Times Square und auf allen Social Media-Kanälen von MTV, All Out und Logo TV gezeigt und als Druck in mehreren Galerien, darunter beim WorldPride Copenhagen 2021 ausgestellt.

Eingeladen sind Hobby- und Profi-Fotograf*innen, die Einreichungsfrist endet am 11. Juni. Alle Informationen stehen hier. Die Gewinner*innen werden am 28. Juni bekannt gegeben.