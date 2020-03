Während in allen anderen Ländern die Spiele ihrer Frauenteams, unabhängig bei welchem Turnier, im Fernsehen zu sehen waren, fand sich in Deutschland kein Sender für die Übertragung. Auf den letzten Drücker organisierte der DFB einen Livestream auf seinen eigenen Kanälen. 50 Jahre nach Aufhebung des Frauenfußballverbots hatte sich der DFB eigentlich mehr vorgenommen. Zurück in die Weltspitze ist das Ziel, doch dazu gehört mehr, vor allem neben dem Platz.

Auf dem Platz sind die Fortschritte erkennbar. Nach dem WM-Aus hat sich das Team in allen Bereichen stabilisiert, die jungen Talente haben einen festen Platz im Team. Die jüngste, Lena Oberdorf (18), organisiert souverän die Abwehr, auch wenn am nächsten Tag eine Abiprüfung ansteht. Die Kapitäninnen Alex Popp und Svenja Huth gehen mit der nötigen Ausstrahlung voran und das Toreschießen wird nicht mehr vernachlässigt. So kann es weitergehen in der Vorbereitung auf das nächste große Turnier, der EM 2021 in England. Dort wird dann die Frage nach der Weltspitze beantwortet.