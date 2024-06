„Ein Angebot wie Lambda hätte ich mir früher sehr gewünscht“

Knapp 370.00 Euro versucht Lambda mit der Kampagne zu sammeln. Damit sollen zum Beispiel Sportveranstaltungen für queere Jugendliche und die Gründung queerer Jugendgruppen finanziert werden.

Wie wichtig solche Angebote sind, wird deutlich, wenn man die ehrenamtlichen Mitarbeitenden von Lambda über ihre Arbeit sprechen hört. Toni sagt zum Beispiel: „Ich bin auf dem Land aufgewachsen und hatte früher so ein Angebot wie Lambda nicht, obwohl ich es mir sehr gewünscht hätte.“ Kai stimmt dem zu und ergänzt: „Hier zu sein fühlt sich so an, als würde ich meinem jüngeren queeren Ich das zurückgeben, was ich früher gebraucht hätte.“

Hier geht's zur Spendenkampagne für Lambda e.V.