Von Isabel Lerch

17.5.18 - Heute ist für ein besonderer Tag für Lesben, Schwule und Bisexuelle: Am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten.

Deshalb wurde 2005 an diesem Datum der „International Day Against Homophobia“ ausgerufen, der inzwischen als „Internationaler Tag gegen Homophobie, Bi-, Inter- und Transphobie“ (IDAHOBIT) begangen wird - ein jährlicher, weltweiter Aktionstag um Respekt für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen einzufordern und auf ihre vielfältigen Lebensweisen aufmerksam zu machen.

In vielen Ländern finden an diesem Tag Demonstrationen, Kundgebungen, Flashmobs und weitere Aktionen statt.

Rainbow Flashs und andere Aktionen in deutschen Städten

Auch in Deutschland mobilisieren wieder verschiedene Verbände und Gruppen für den heutigen IDAHOBIT-Tag: In Berlin rufen der LSVD Berlin-Brandenburg und das Bündnis gegen Homophobie für 16 Uhr zu einer Kundgebung am U-Bahnhof Wittenbergplatz auf. In Frankfurt am Main wird es eine Menschenkette der Solidarität auf der Hauptwache geben.

In Köln organisiert ein breites Bündnis einen Rainbow Flash auf dem Alter Markt, und auch in Sachsen rufen der Lesben- und Schwulenverband und Colorido e.V. zu einem Rainbow Flash auf - landesweit. Bereits zum achten Mal gehen dann in zahlreichen sächsischen Städten, unter anderem Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zwickau, Menschen gegen Homo- und Transphobie auf die Straße.

In Mainz findet nach Sternmärschen durch die Stadt eine Abschlusskundgebung mit Kiss- und Hug-In auf dem Marktplatz statt, in Koblenz wird die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst. Auch in Stuttgart wird es auf dem Kronprinzplatz eine Kundgebung geben – mit bunten, in den Himmel steigenden Luftballons als Symbol der Erinnerung und eindringlichen Mahnung zugleich.

"Aktion Standesamt" für Abschaffung des Geschlechtseintrags

Am IDAHOBIT startet zudem eine neue bundesweite Aktion: Die „Aktion Standesamt 2018“, ein Bündnis aus Trans*, Inter* und queeren Gruppen und Einzelpersonen, setzt sich für die Abschaffung des Geschlechtseintrags in offiziellen Dokumenten und eine selbstbestimmte dritte Option ein. Von heute an bis zum Oktober 2018 finden in vielen Städten Infoveranstaltungen statt.