Wenige Kinderbücher mit positiven, aktiven Heldinnen

Der Leitsatz des Films lautet „Wenn Sie eine Tochter haben, müssen sie das sehen!“ Eine Mutter und ihre Tochter nehmen sich darin ein gut gefülltes Bücherregal vor. Zunächst entfernen sie jene Bücher, die keine männlichen Protagonisten haben – ganze drei. Nach und nach entledigen sie sich anschließend all jenen, die keine weiblichen Figuren haben (76 Stück), jenen, in denen die weiblichen Figuren nicht sprechen (141 Bücher), jenen ohne weibliche Figuren mit Träumen und Zielen, jenen, in denen es um Prinzessinnen geht – und was übrig bleibt, ist erschreckend wenig. Am Ende wendet sich das Mädchen in Richtung des Buchhändlers und fragt: „Entschuldigung? Ich möchte zum Mars reisen. Haben Sie ein Buch dafür?“

Eine Antwort gibt es darauf nicht. Das wollen die beiden Autorinnen ändern – auch weil sie der Meinung sind, das Fehlen von positiven, aktiven Heldinnen in Büchern sorge bei lesenden Mädchen für abnehmendes Selbstvertrauen, selbst etwas erreichen zu können.

Good Night Stories for Rebel Girls

Also schlossen sie diese Lücke einfach selbst und schrieben das Buch „Good Night Stories for Rebel Girls - 100 außergewöhnliche Frauen“ (Hanser Verlag, 24 Euro). Auf jeweils einer Doppelseite – links der Text, rechts je eine ganzseitige Illustration von verschiedenen Künstlerinnen – werden hier unter anderem Sportlerinnen, Abenteuerinnen, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Widerstandskämpferinnen und Künstlerinnen aus vielen Jahrhunderten vorgestellt. Einige kennt man, etwa wie die Pharaonin Hatschepsut, die Malerin Frida Kahlo, die Opernsängerin Maria Callas oder die Physikerin Marie Curie. Andere dagegen sind weniger bekannt oder gar Neuentdeckungen wie Coy Mathis, jenes im Körper eines Jungen geborenen Mädchen, das schon im Alter von sechs Jahren einen rechtlichen Präzedenzfall schuf, um die schulische Mädchentoilette benutzen zu dürfen.