Italien:

Früher war sie durch ihren „Lesbenkurzhaarschnitt“ unübersehbar, heute trägt Manuela Giugliano (AS Rom) den klassischen „Fußballerinnen-Pferdeschwanz“. Die Mittelfeldspielerin, die ihre Liebe zu ihrer damaligen Freundin Anfang 2019 auf Instagram öffentlich machte, war schon bei der EM 2017 und der WM 2019 dabei. Lisa Boattin (Juventus Turin), die ebenfalls im WM-Kader 2019 war, könnte im Viertelfinale auf ihre Freundin, die Schwedin Linda Sembrant (s. dort) treffen. Elena Linari (AS Rom) outete sich nach der WM 2019, ihrem ersten großen Turnier, in der italienischen Fußballsendung Dribbling und sprach darüber, dass sie in Madrid, wo sie damals spielte, offen lesbisch leben könne, „weil es nicht so ein Schock-Thema ist wie in Italien, wo viele Menschen negativ darauf reagieren.“ Ihr Herz gehört, wie auf Instagram nicht zu übersehen ist, ihrer Freundin Federica.