Von Uta Zorn

24.7.2022 - 28 Spiele der Europameisterschaft in England sind gespielt. Die Stimmung in den Stadien ist prächtig. Der bisherige Zuschauer*innenrekord der gesamten EM 2017 in den Niederlanden wurde bereits nach 16 von 31 Spielen geknackt.

Auch die Quoten im linearen deutschen Fernsehen steigerten sich von 8 Millionen im Gruppenspiel gegen Spanien auf 9,5 Millionen beim Viertelfinale gegen Österreich – Rekord für ein EM-Spiel der Frauen. Und die Medienanstalten haben endlich verstanden, dass Frauen Fußball spielen. Jetzt bleiben nur noch drei Spiele, die wir in diesem qualitativ hochwertigen Turnier genießen können.

Die Engländerinnen erkämpften sich den Platz im Halbfinale, indem sie gegen Spanien durch ein umstrittenes Tor in die Verlängerung gelangten und die Neu-Münchenerin Georgia Stanway aus der Distanz die Nation jubeln ließ. Am Dienstag geht es in Sheffield gegen Schweden um den Einzug ins Finale (21 Uhr, ARD). Schweden tat sich im Viertelfinale schwer gegen Belgien und darf sich glücklich schätzen, dass Linda Sembrandt in der 93. Minute das erlösende 1:0 schoss.

Halbfinalist Deutschland plötzlich nicht mehr der Underdog

Für die Französinnen war bei den letzten drei Europameisterschaften trotz individueller Klasse immer im Viertelfinale Schluss. Diesen „Fluch“ haben sie jetzt gebannt. Obwohl sie die stärkere Mannschaft waren und mehr Tor-Chancen hatten, taten sie sich am Samstag gegen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden schwer. Erst mit einem Elfmeter-Tor in der Verlängerung konnten sie das Spiel für sich entscheiden.

Les Bleues treffen am Mittwoch in Milton Keynes im zweiten Halbfinale auf ein Team, beim dem es so richtig läuft: auf Deutschland. Zu Beginn des Turniers gehörte das deutsche Team nicht gerade zum engsten Favoritenkreis. Aber mit ihrer Spielfreude, mitreißendem Teamgeist und richtig gutem Fußball haben sich die Frauen von Martina Voss-Tecklenburg zum Top-Favoriten auf den Titel gespielt.